Selami Şahin

Sen beni kendine bir tutsak ettin Büyüledin beni kopamıyorum Gizli bir kuvvet var o gözlerinde Saatlerce baksam doyamıyorum *** Seni seviyorum anlıyor musun Seni seviyorum duyuyor musun Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sen de beni beni seviyor musun *** Sen iste bir ömür ayrılmam senden Yalnız sen anlarsın benim halimden Konuş bir şey söyle susma ne olur Hasretim sana ben tut ellerimden *** Seni seviyorum anlıyor musun Seni seviyorum duyuyor musun Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler Söyle sende beni beni seviyor musun