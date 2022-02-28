Seninle Başım Dertte Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Seninle Başım Dertte
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Sen beni kendine bir tutsak ettin
Büyüledin beni kopamıyorum
Gizli bir kuvvet var o gözlerinde
Saatlerce baksam doyamıyorum
***
Seni seviyorum anlıyor musun
Seni seviyorum duyuyor musun
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sen de beni beni seviyor musun
***
Sen iste bir ömür ayrılmam senden
Yalnız sen anlarsın benim halimden
Konuş bir şey söyle susma ne olur
Hasretim sana ben tut ellerimden
***
Seni seviyorum anlıyor musun
Seni seviyorum duyuyor musun
Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler
Söyle sende beni beni seviyor musun
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Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak
Belki bu aşk olumsuz belki yarım kalacak
***
Her gün değişiyorsun avutuyorsun beni
Bir bilmece gibisin çözemedim ben seni
***
Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum
Canımdan bir parçasın sokup atamıyorum
***
Bazı gün darılırsın bazı gün barışırsın
Bazı günde kaybolur hasrete karışırsın
***
Her gün değişiyorsun avutuyorsun beni
Bir bilmece gibisin çözemedim ben seni
***
Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum
Canımdan bir parçasın sokup atamıyorum
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