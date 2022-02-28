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7/24 Dinle Seninle Başım Dertte

Seninle Başım Dertte Şarkı Sözleri

Selami Şahin Seninle Başım Dertte şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Selami Şahin Seninle Başım Dertte şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seninle Başım Dertte sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Selami Şahin

Selami Şahin

Seninle Başım Dertte

  • Seni Seviyorum Anlıyor musun

  • Seninle Başım Dertte

  • Ağladım

  • Aşk Yerine Ayrılık

  • Bir Akşam Üstü

  • Dünyamı Yıktın Başıma

  • Mutlu Olmak İstedik

  • Tövbe

  • Ya Kulunu Ver Ya Al Canımı

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