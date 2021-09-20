×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Selami Şahin Seni Sevmediğim Yalan
Seni Sevmediğim Yalan

Seni Sevmediğim Yalan

103 Parça | 05:07:18

DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Sevmediğim Yalan

Selami Şahin 00:00
02

Özledim/ Assolist

Selami Şahin 00:00
03

Yar Geliyor

Selami Şahin 00:00
04

Unutmaya Mecburum

Selami Şahin 00:00
05

Tanımam Senden Başka

Selami Şahin 00:00
06

Seninle Başım Dertte

Selami Şahin 04:42
07

Seninle Başım Dertte/ Emre Gören Remix

Selami Şahin 00:00
08

Sensiz Olmuyor

Selami Şahin 00:00
09

Sensiz Bu Ev Çekilmiyor

Selami Şahin 05:21

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Alişan
Cengiz Kurtoğlu
Ebru Gündeş
Ebru Yaşar
Seda Sayan
Yıldız Tilbe
Niran Ünsal
Ümit Besen
Coşkun Sabah
Ferdi Özbeğen
Gülben Ergen
Hakan Altun
Hülya Avşar
Mahsun Kırmızıgül
Özcan Deniz
Sibel Can
Gülay
Yusuf Taşkın

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı