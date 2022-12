Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan inan Yalnız seni paylaşamam *** Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Yalan yalan yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam *** Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan inan Yalnız seni paylaşamam *** Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan