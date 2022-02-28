Seninle Başım Dertte/ Emre Gören Remix Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Seninle Başım Dertte/ Emre Gören Remix