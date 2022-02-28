Selami Şahin

Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak Belki bu aşk olumsuz belki yarım kalacak *** Her gün değişiyorsun avutuyorsun beni Bir bilmece gibisin çözemedim ben seni *** Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçasın sokup atamıyorum *** Bazı gün darılırsın bazı gün barışırsın Bazı günde kaybolur hasrete karışırsın *** Her gün değişiyorsun avutuyorsun beni Bir bilmece gibisin çözemedim ben seni *** Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçasın sokup atamıyorum