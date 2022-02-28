Sensiz Bu Ev Çekilmiyor Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Sensiz Bu Ev Çekilmiyor
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Sensiz bu ev çekilmiyor, yaşanmıyor
Elimdeki resmin konuşmuyor
Duvarlar konuşmuyor
***
Uykularım delik deşik
Yatağım buz gibi yatılmıyor
Sensiz bu ev çekilmiyor, yaşanmıyor
***
Sessizlik çığlıkları uyutmuyor
***
Sensiz beni hiçbirşey avutmuyor
Yokluğun kahrediyor çıldırlıyor
Sensiz bu ev çekilmiyor
***
Gel hadi gel yine gel bana gel
Çal kapımı ansızın yine gel
***
Sensiz bu ev çekilmiyor, yaşanmıyor
Kalbimdeki sancı hiç dinmiyor
Anılar silinmiyor
***
Uykularım delik deşik
Yatağım buz gibi yatılmıyor
Sensiz bu ev çekilmiyor, yaşanmıyor