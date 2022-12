Artık sana ellerim sevgiyle uzanamaz Artık benim gözlerim gözlerine bakamaz Uzak dur benden uzak unutmaya mecburum Değişti artık her şey benden sana yar olmaz *** Çünkü beni kıymetsiz bir kula satıp gittin Çünkü seni severken bir başkasını seçtin *** Misafir gibi geldin yabancı gibi gittin Dilim seni affetse kalbim asla affetmez *** Artık benim dünyamda sana bir yer kalmadı Seni sevdiğim kadar inan seven olmadı Uzak dur benden uzak unutmaya mecburum Değişti artık her şey benden sana yar olmaz