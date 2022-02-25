Alışırım Buna da Şarkı Sözleri
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Selçuk Balcı
Alışırım Buna da
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Hep ayriluk mi vardur sevenlere dünyada?
Hep ayriluk mi vardur sevenlere dünyada?
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İsyan ettum kadere alişurum buna da
Alişurum buna da, alişurum buna da
İsyan ettum kadere alişurum buna da
Alişurum buna da, alişurum buna da
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Bıçak gibi saplanmiş sevdaluğun acisi
Bıçak gibi saplanmiş sevdaluğun acisi
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Yüreğuma denk gelmiş, hiç geçmeyi sancisi
Hiç geçmeyi sancisi, hiç geçmeyi sancisi
Tam kalbuma denk gelmiş, hiç geçmeyi sancisi
Hiç geçmeyi sancisi, hiç geçmeyi sancisi
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Bugün rüyamda gördum, hiç bakmadun yüzuma
Bugün rüyamda gördum, hiç bakmadun yüzuma
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Bu yürek yanar durur, söz geçmiyor kalbuma
Söz geçmiyor kalbuma, söz geçmiyor kalbuma
Bu yürek yanar durur, söz geçmiyor kalbuma
Söz geçmiyor kalbuma, söz geçmiyor kalbuma
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Bu yürek yanar durur, söz geçmeyi kalbuma
Söz geçmeyi kalbuma, söz geçmeyi kalbuma