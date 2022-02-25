Selçuk Balcı

Hep ayriluk mi vardur sevenlere dünyada? Hep ayriluk mi vardur sevenlere dünyada? *** İsyan ettum kadere alişurum buna da Alişurum buna da, alişurum buna da İsyan ettum kadere alişurum buna da Alişurum buna da, alişurum buna da *** Bıçak gibi saplanmiş sevdaluğun acisi Bıçak gibi saplanmiş sevdaluğun acisi *** Yüreğuma denk gelmiş, hiç geçmeyi sancisi Hiç geçmeyi sancisi, hiç geçmeyi sancisi Tam kalbuma denk gelmiş, hiç geçmeyi sancisi Hiç geçmeyi sancisi, hiç geçmeyi sancisi *** Bugün rüyamda gördum, hiç bakmadun yüzuma Bugün rüyamda gördum, hiç bakmadun yüzuma *** Bu yürek yanar durur, söz geçmiyor kalbuma Söz geçmiyor kalbuma, söz geçmiyor kalbuma Bu yürek yanar durur, söz geçmiyor kalbuma Söz geçmiyor kalbuma, söz geçmiyor kalbuma *** Bu yürek yanar durur, söz geçmeyi kalbuma Söz geçmeyi kalbuma, söz geçmeyi kalbuma