Yokluğun içimde bir ateş gibi Tutuşmuş bedenim yanıyor sanki N'olur terk etme seven kalbimi Gidersen sevgilim yaşayamam *** N'olur terk etme seven kalbimi Gidersen sevgilim yaşayamam *** Ayrılamam Ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam Yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** Ayrılamam Ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam Yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** Ne kadar bağlandım sen biliyorsun Neden bu sevdayı bitiriyorsun Kalbinden beni sök at diyorsun Canımın canısın ayrılamam *** Kalbinden beni sök at diyorsun Canımın canısın ayrılamam *** Ayrılamam Ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam Yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** Ayrılamam Ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam Yaşayamam sen olmazsan yaşayamam