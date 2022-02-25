Selçuk Balcı

Deniz üstünde fener Bir yanar bir de söner Deniz üstünde fener Bir yanar bir de söner *** Bu gaybana sevdaluk Ne yana olsa döner Bu gaybana sevdaluk Kırk tarafa da döner *** Gel kaçalum, sevduğum Dağlarun arkasindan Yandum da öleceğum Bu yurek yarasindan *** Gel kaçalum, sevduğum Dağlarun arkasindan Yandum da öleceğum Bu yurek yarasindan *** Duman gelur dereden Kapatur daği taşi Duman gelur dereden Kapatur daği taşi *** Sevduğumun yuzinden Durmaz gözumun yaşi Sevduğumun yuzinden Durmaz gözumun yaşi *** Gel kaçalum, sevduğum Dağlarun arkasindan Yandum da öleceğum Bu yurek yarasindan *** Gel kaçalum, sevduğum Dağlarun arkasindan Yandum da öleceğum Bu yurek yarasindan *** Gel kaçalum, sevduğum Dağlarun arkasindan Yandum da öleceğum Bu yurek yarasindan *** Bu yurek yarasindan Bu yurek yarasindan