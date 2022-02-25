Deniz Üstünde Fener Şarkı Sözleri
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Selçuk Balcı
Deniz Üstünde Fener
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Deniz üstünde fener
Bir yanar bir de söner
Deniz üstünde fener
Bir yanar bir de söner
***
Bu gaybana sevdaluk
Ne yana olsa döner
Bu gaybana sevdaluk
Kırk tarafa da döner
***
Gel kaçalum, sevduğum
Dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum
Bu yurek yarasindan
***
Gel kaçalum, sevduğum
Dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum
Bu yurek yarasindan
***
Duman gelur dereden
Kapatur daği taşi
Duman gelur dereden
Kapatur daği taşi
***
Sevduğumun yuzinden
Durmaz gözumun yaşi
Sevduğumun yuzinden
Durmaz gözumun yaşi
***
Gel kaçalum, sevduğum
Dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum
Bu yurek yarasindan
***
Gel kaçalum, sevduğum
Dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum
Bu yurek yarasindan
***
Gel kaçalum, sevduğum
Dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum
Bu yurek yarasindan
***
Bu yurek yarasindan
Bu yurek yarasindan