Derelerde Taş Olsam Şarkı Sözleri
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Selçuk Balcı
Derelerde Taş Olsam
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Derelerde taş olsam
Gözlerunde yaş olsam
Sevdaluk kervanuna
Ben da arkadaş olsam olsam
Olsam deli bir sevda, yüreklerine dolsam
Sevsan senda beni, ben sana eser olsam
***
Hey gidi Kaçkar daği
Kar yağmurun kalmasun
Beklesun beni yarim
Başkasina bakmasun
Akmasun dağun kari
Eriyip de akmasun
Bu sevdamun derdi yüreğumu yakmasun