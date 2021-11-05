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7/24 Dinle Selçuk Balcı
Selçuk Balcı

Selçuk Balcı

En Çok Dinlenen Selçuk Balcı Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seyrettim Yıldızları

Selçuk Balcı 03:15
02

Seni Benim Bilirdim

Selçuk Balcı 03:40
03

Gel Sar Beni

Selçuk Balcı 04:58
04

Derelerde Taş Olsam

Selçuk Balcı 03:17
05

Dağların Karı Yetmez

Selçuk Balcı 04:07

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