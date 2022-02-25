Gel Sar Beni Şarkı Sözleri
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Selçuk Balcı
Gel Sar Beni
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Yakti beni gözlerun
Unutulmaz sözlerun
Sakladum yureğumde
Bende kaldi izlerun
***
Gel sar beni , sar beni
Seviyisan al beni
Yaktun yureklerumi
Söndüremez kar beni
***
Dertlerumi taşurum
Dünyanun hamaliyim
Her gelen kırdi beni
Sanki incir daliyim
***
Gel sar beni , sar beni
Seviyisan al beni
Yaktun yureklerumi
Söndüremez kar beni