Selçuk Balcı

Nöbetçinin Türküsü Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mezara yar koyar beni Şehirler güler ama Kurt gibi kapar seni Hayat güzeldir ama Sermaye yapar seni Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mеzara yar koyar beni Seni affedеmem ki Çektin gittin yoz oldun Sana yar diyemem ki Dile düştün söz oldun Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan Yar beni o yar beni İlle de yar o yar beni Dağdan gelen ses değil Mezara yar koyar beni

Eğri Eğri Doğru Doğru Bana yolun seç diyorlar Bozuk yolu seçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Seçemezsen geç diyorlar Ben yolumdan geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru Kimi batı, kimi doğu *** Kuzey güney hepsi doğru Kim seçer ki bozuk yolu Eğri eğri, doğru doğru Benim yolum bana doğru *** Hiç yolumdan döner miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Bana yarin seç diyorlar Vefasız yar seçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Seçemezsen geç diyorlar Geç desen de geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Kimi tatlı buğday tenli Kimi mahmur dudu dilli Kimi esmer nokta benli Eğri eğri, doğru doğru *** Ben bulmuşum nazlı yari Geç desen de geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Sevdiğini al diyorlar Alsan bile yar yeter mi Eğri eğri, doğru doğru *** Var yoluna git diyorlar Bir yol ile iş biter mi Eğri eğri, doğru doğru *** Bir karış da toprak gerek Üstüne ev kurulmalı Yar içinde oturmalı Eğri eğri, doğru doğru *** Barış demek toprak demek Ben kendimi verir miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Barış demek toprak demek Ben kendimi verir miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru

Neredesin Sen Şu garip hâlimden bilen işveli, nazlı Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Ben ağlasam ağlayıp gülersem gülen Bütün dertlerim' anlayıp gönlümü bilen *** Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Neredesin sen? Neredesin sen?

Islak Islak Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? *** Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Saçını dök sineme, derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme, derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma Bakma Bakma Bakma öyle

Nem Kaldı Böyle parsel parsel bölünmüş Dünya Bir dikili daştan gayrı ne'm kaldı? Dost köyümden ayağımı kestiler Bir akılsız baştan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? Bir akılsız baştan gayrı n'em kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? *** Ali geçinenler Osman çıktılar Şimdi ettiğine pişman çıktılar Eski dostlar bize düşman çıktılar Birkaç türlü kuştan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? Birkaç türlü kuştan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? *** Padişah değilim çekim oturam Saraylar kurup da asker yetirem Armağanım yoktur dosta götürem Gözlerimde yaştan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? *** Hediyem yoktur ki dosta götürem Birkaç damla yaştan gari ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? *** Mahzuni Şerif'im çıksam dağlara Rast gelsem bir avcı vurmuş merala Doldur tüfeğini beni yarala Hayatıma borçtan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? Benim bana borçtan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı?

Maden Ocağı Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Hava yok, ışık yok *** Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Besin yok, karın yok *** Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Oğlun bile yok Oğlun bile yok Oğlun bile yok Bir sen varsın Bir sen varsın Bir sen varsın direnen... *** Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Hava yok, ışık yok *** Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Besin yok karın yok *** Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Oğlun bile yok Oğlun bile yok Oğlun bile yok Bir sen varsın Bir sen varsın Bir sen varsın direnen... *** Ayırdılar seni dünyadan Aldılar elinden ışığını, havanı, besinini Sevdiğin kadını, taptığın oğlunu aldılar elinden Ayırdılar seni dünyadan Ayırdılar seni dünyadan... *** Oğlun bile yok Oğlun bile yok Oğlun bile yok Bir sen varsın Bir sen varsın Bir sen varsın direnen... *** Bir sen varsın Bir sen varsın Bir sen varsın direnen... *** Maden ocağının dibinde!