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Selçuk Yapar
Selçuk Yapar
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01
Kim Tutar Seni
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Özgür Yedievli
Besteci:
Özgür Yedievli
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02
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Ferda Anıl Yarkın
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03
Gönlümün Nikahlısı
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Söz yazarı:
Emre Gülkaya
Besteci:
Emre Gülkaya
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04
Gidiyorum
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Söz yazarı:
Emre Gülkaya
Besteci:
Emre Gülkaya
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05
Çok Zor Halim
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Söz yazarı:
Emre Gülkaya
Besteci:
Emre Gülkaya
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