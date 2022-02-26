Adaletin Bu Mu Dünya (Erhan Boraer & Mert Kurt Remix) Şarkı Sözleri
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Selda Bağcan
Adaletin Bu Mu Dünya (Erhan Boraer & Mert Kurt Remix)
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Güvenemem servetime, malıma
Ümidim yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına
***
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan
Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden
***
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır
Kimisi de ölüm yok gibi çalışır
Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır
***
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Adaletin bu mu dünya
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya