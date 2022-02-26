Selda Bağcan

Güvenemem servetime, malıma Ümidim yok bugün ile yarına Toprak beni de basacak bağrına *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin, ne mal, dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Ne insanlar gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yolundan Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin, ne mal, dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır Kimisi de ölüm yok gibi çalışır Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin, ne mal, dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya Ne yar verdin, ne mal, dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya