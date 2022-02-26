Selda Bağcan

Ağlama Anne Şarkı Sözleri
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Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştüm
İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstüm
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Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yandım
***
Sen ne olur çocukluğumu sakla
Tek kalan bu elimde avucumda
***
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yandım
***
Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştüm
İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstüm
***
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yandım
***
Sen ne olur çocukluğumu sakla
Tek kalan bu elimde avucumda
***
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yandım