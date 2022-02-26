Selda Bağcan

Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştüm İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstüm *** Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes kadar aldım acılardan Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes kadar yandım *** Sen ne olur çocukluğumu sakla Tek kalan bu elimde avucumda *** Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes kadar aldım acılardan Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes kadar yandım *** Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştüm İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstüm *** Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes kadar aldım acılardan Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes kadar yandım *** Sen ne olur çocukluğumu sakla Tek kalan bu elimde avucumda *** Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes kadar aldım acılardan Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes kadar yandım