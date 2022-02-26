Selda Bağcan

Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünya'da Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünya'da *** Ah yalan dünya, yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya Ah yalan dünya, yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya *** Sen ağladın canım, ben ise yandım Dünya'yı gönlümce olacak sandım Boş yere aldandım, boş yere kandım Ah rengi gözümde solan dünya *** Ah yalan dünya, yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya Ah yalan dünya, yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya *** Ne yemek, ne içmek, ne tadım kaldı Garip bülbül gibi feryadım kaldı Alamadım eyvah, muradım kaldı Ben gidip ellere kalan dünya *** Ah yalan dünya, yalan dünya Yaşları gözüme dolan dünya Ah yalan dünya, yalan dünya Yaşları gözüme dolan dünya