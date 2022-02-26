Ah Yalan Dünya Şarkı Sözleri
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Selda Bağcan
Ah Yalan Dünya
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Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim yalan dünya'da
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
Ömrümü boş yere çalan dünya'da
***
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yalandan yüzüme gülen dünya
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yalandan yüzüme gülen dünya
***
Sen ağladın canım, ben ise yandım
Dünya'yı gönlümce olacak sandım
Boş yere aldandım, boş yere kandım
Ah rengi gözümde solan dünya
***
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yalandan yüzüme gülen dünya
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yalandan yüzüme gülen dünya
***
Ne yemek, ne içmek, ne tadım kaldı
Garip bülbül gibi feryadım kaldı
Alamadım eyvah, muradım kaldı
Ben gidip ellere kalan dünya
***
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yaşları gözüme dolan dünya
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yaşları gözüme dolan dünya