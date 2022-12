Bir gün gelir de unuturmuş insan En sevdiği hatıraları bile Bari sen her gece yorgun sesiyle Saat on ikiyi vurduğu zaman Beni beni unutma Beni beni unutma Beni beni unutma *** Çünkü ben her gece o saatlerde Seni yaşar ve seni düşünürüm Hayal içimde perişan yürürüm Sen de karanlığın sustuğu yerde Beni beni unutma Beni beni unutma Beni beni unutma *** O saatlerde serpilir gülüşün Bir avuç su gibi içime ey yar Senin de başında o çılgın rüzgar Deli deli esiverirse bir gün Unutma *** Bir gün gelir de unuturmuş insan En sevdiği hatıraları bile *** Ben ayağımda çarık elimde asa Senin için şu yollara düşmüşüm Senelerce sonra sana dönüşüm Bir mahşer gününe de rastlasa Beni unutma *** Beni beni unutma Beni beni unutma *** Hala duruyorsa o yeşil elbisen Onu bir gün yalnız benim için giy Saksındaki pembe karanfil geç değil Ve bahçende yorgun bir düş görürsen Beni unutma *** Sen de karanlığın sustuğu yerde Büyük acılarla tutuştuğun gün Çok uzaklarda da olsan yine gel Bu ölürcesine sevdiğine gel Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün Beni unutma *** Beni unutma Beni unutma