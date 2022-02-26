Bir Beşiktaş Tramvayı Şarkı Sözleri
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Selda Bağcan
Bir Beşiktaş Tramvayı
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Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni
Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi
Söyle bu aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı
***
Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni
Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi
Söyle bu aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı
***
İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım
İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım
Bu dünyaya gelirsen canım, aynı yoldan yürür müydün canım
***
İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım
İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım
Bu dünyaya gelirsen canım, yine beni sever miydin canım
***
Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni
Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi
Söyle bu aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı
***
Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni
Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi
Söyle bu aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı
***
İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım
İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım
Bu dünyaya gelirsen canım, aynı yoldan yürür müydün canım
***
İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım
İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım
Bu dünyaya gelirsen canım, yine beni sever miydin canım
***
Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni
Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi
Söyle bu aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı
***
Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni
Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi
Söyle bu aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı
***
Böyle bir aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı
Söyle bu aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı
***
Böyle bir aşkın sonu nereye vardı
Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı