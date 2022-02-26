Selda Bağcan

Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi Söyle bu aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı *** Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi Söyle bu aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı *** İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım Bu dünyaya gelirsen canım, aynı yoldan yürür müydün canım *** İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım Bu dünyaya gelirsen canım, yine beni sever miydin canım *** Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi Söyle bu aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı *** Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi Söyle bu aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı *** İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım Bu dünyaya gelirsen canım, aynı yoldan yürür müydün canım *** İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım İyi düşün, iyi düşün, iyi düşün canım Bu dünyaya gelirsen canım, yine beni sever miydin canım *** Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi Söyle bu aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı *** Bir Beşiktaş tramvayı aldı beni Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi Söyle bu aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı *** Böyle bir aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı Söyle bu aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı *** Böyle bir aşkın sonu nereye vardı Bunca yıllık ömürde ne kâr kaldı