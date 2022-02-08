×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Selda Bağcan

Selda Bağcan

Duygu Durumuna Göre Türküler

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Paylaş Daha Fazla
01

Böyleymiş Kara Yazımız

02

Beni Unutma

03

Sivas'ın Yollarına

04

Ah Yalan Dünya

05

Öyle Bir Yerdeyim Ki (feat. Ahmet Kaya)

... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

TÜRKÜLERİMİZ 6 Selda Bağcan

Denizlerin Dalgasıyım Selda Bağcan

Ben Geldim Selda Bağcan

Türkülerimiz 2 Selda Bağcan

Ziller ve İpler Selda Bağcan

Sivasın Yolları Selda Bağcan

TÜRKÜLERİMİZ 1 Selda Bağcan

YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE Selda Bağcan

Çalma Listeleri

Derinlere Git | Türkü

Derinlere Git | Türkü

Gözü Yaşlı | Türkü

Gözü Yaşlı | Türkü

Gün Batımı | 7/24 Müzik

Gün Batımı | 7/24 Müzik

Filiz Akın | Film Müzikleri

Filiz Akın | Film Müzikleri

2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

Selda Bağcan

Selda Bağcan

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı