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Selda Bağcan
Selda Bağcan
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Böyleymiş Kara Yazımız
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Beni Unutma
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Sivas'ın Yollarına
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04
Ah Yalan Dünya
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05
Öyle Bir Yerdeyim Ki (feat. Ahmet Kaya)
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Albümler
TÜRKÜLERİMİZ 6
Selda Bağcan
Denizlerin Dalgasıyım
Selda Bağcan
Ben Geldim
Selda Bağcan
Türkülerimiz 2
Selda Bağcan
Ziller ve İpler
Selda Bağcan
Sivasın Yolları
Selda Bağcan
TÜRKÜLERİMİZ 1
Selda Bağcan
YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE
Selda Bağcan
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Derinlere Git | Türkü
Gözü Yaşlı | Türkü
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2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler
Selda Bağcan
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