Ben Geldim Şarkı Sözleri
Selda Bağcan Ben Geldim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Selda Bağcan Ben Geldim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Geldim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bağrımda bir ataş yaniy
Gün geçtikçe alavlaniy
Gözlerim yollarda kaldı
Gelme aşkın bezirgani
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
***
Dalda kuruyan yaprak
Ne öliyem ne de sağ
Aşkın ile cehennemde
Mahşere dek yanacağım
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
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Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
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