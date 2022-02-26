Ziller ve İpler Şarkı Sözleri
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Selda Bağcan
Ziller ve İpler
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Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
-
Bir gün gelir de unuturmuş insan
En sevdiği hatıraları bile
Bari sen her gece yorgun sesiyle
Saat on ikiyi vurduğu zaman
Beni beni unutma
Beni beni unutma
Beni beni unutma
***
Çünkü ben her gece o saatlerde
Seni yaşar ve seni düşünürüm
Hayal içimde perişan yürürüm
Sen de karanlığın sustuğu yerde
Beni beni unutma
Beni beni unutma
Beni beni unutma
***
O saatlerde serpilir gülüşün
Bir avuç su gibi içime ey yar
Senin de başında o çılgın rüzgar
Deli deli esiverirse bir gün
Unutma
***
Bir gün gelir de unuturmuş insan
En sevdiği hatıraları bile
***
Ben ayağımda çarık elimde asa
Senin için şu yollara düşmüşüm
Senelerce sonra sana dönüşüm
Bir mahşer gününe de rastlasa
Beni unutma
***
Beni beni unutma
Beni beni unutma
***
Hala duruyorsa o yeşil elbisen
Onu bir gün yalnız benim için giy
Saksındaki pembe karanfil geç değil
Ve bahçende yorgun bir düş görürsen
Beni unutma
***
Sen de karanlığın sustuğu yerde
Büyük acılarla tutuştuğun gün
Çok uzaklarda da olsan yine gel
Bu ölürcesine sevdiğine gel
Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün
Beni unutma
***
Beni unutma
Beni unutma
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