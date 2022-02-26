Selda Bağcan

Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda Bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda *** Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe *** Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe *** Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda Bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda *** Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe *** Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe *** Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe *** Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe