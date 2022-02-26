Selda Bağcan

Siyah saçım dolam dolam Boynunda kurbanın olam Eğer başka yâr seversen Bu ellerde nasıl duram *** Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay *** Selvi boylum salın da gel Bir bakışın ömre bedel İkimizi ayırdılar Kör olası zalim kader *** Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay *** Siyah saçım dolam dolam Boynunda kurbanın olam Eğer başka yâr seversen Bu ellerde nasıl duram *** Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay