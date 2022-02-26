Sivas'ın Yollarına Şarkı Sözleri
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Selda Bağcan
Sivas'ın Yollarına
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Siyah saçım dolam dolam
Boynunda kurbanın olam
Eğer başka yâr seversen
Bu ellerde nasıl duram
***
Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay
Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay
***
Selvi boylum salın da gel
Bir bakışın ömre bedel
İkimizi ayırdılar
Kör olası zalim kader
***
Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay
Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay
***
Siyah saçım dolam dolam
Boynunda kurbanın olam
Eğer başka yâr seversen
Bu ellerde nasıl duram
***
Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay
Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay