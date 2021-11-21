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7/24 Dinle Selena Gomez
Selena Gomez

Selena Gomez

En Çok Dinlenen Selena Gomez Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

The Heart Wants It Wants

Selena Gomez 04:35
02

Come Get It

Selena Gomez 04:49
03

Hands To My Self

Selena Gomez 03:47
04

Good For You

Selena Gomez 03:14
05

Slow Down

Selena Gomez 03:31

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