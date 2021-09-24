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7/24 Dinle Selena Gomez Rare
Rare

Rare

9 Parça | 33:31

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rare

Selena Gomez 03:40
02

The Heart Wants It Wants

Selena Gomez 04:35
03

Come Get It

Selena Gomez 04:49
04

Hands To My Self

Selena Gomez 03:47
05

Good For You

Selena Gomez 03:14
06

Slow Down

Selena Gomez 03:31
07

Same Old Love

Selena Gomez 03:12
08

Love You Like A Love Song

Selena Gomez 03:10
09

Kill Em With Kindness

Selena Gomez 03:33

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