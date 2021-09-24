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Selena Gomez
Slow Down
Slow Down
9 Parça | 33:31
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01
Slow Down
Selena Gomez
03:31
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02
The Heart Wants It Wants
Selena Gomez
04:35
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03
Come Get It
Selena Gomez
04:49
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04
Hands To My Self
Selena Gomez
03:47
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05
Good For You
Selena Gomez
03:14
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06
Same Old Love
Selena Gomez
03:12
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07
Rare
Selena Gomez
03:40
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08
Love You Like A Love Song
Selena Gomez
03:10
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09
Kill Em With Kindness
Selena Gomez
03:33
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