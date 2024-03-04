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7/24 Dinle
Selena Gomez
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Hareketli Müzik
12 Parça | 43:56
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01
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Şarkı Sözleri
Selena Gomez
03:32
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02
Calm Down
Selena Gomez
03:59
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03
Come Get It
Şarkı Sözleri
Selena Gomez
04:06
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04
Love You Like A Love Song
Şarkı Sözleri
Selena Gomez
03:10
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05
We Don't Talk Anymore
Şarkı Sözleri
Selena Gomez
03:37
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06
The Heart Wants It Wants
Şarkı Sözleri
Selena Gomez
04:35
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07
Hands To My Self
Şarkı Sözleri
Selena Gomez
03:47
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08
Good For You
Şarkı Sözleri
Selena Gomez
03:14
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09
Slow Down
Şarkı Sözleri
Selena Gomez
03:31
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