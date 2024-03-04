×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Selena Gomez
Taki Taki

Taki Taki

Hareketli Müzik

12 Parça | 43:56
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Taki Taki

Şarkı Sözleri Selena Gomez 03:32
02

Calm Down

Selena Gomez 03:59
03

Come Get It

Şarkı Sözleri Selena Gomez 04:06
04

Love You Like A Love Song

Şarkı Sözleri Selena Gomez 03:10
05

We Don't Talk Anymore

Şarkı Sözleri Selena Gomez 03:37
06

The Heart Wants It Wants

Şarkı Sözleri Selena Gomez 04:35
07

Hands To My Self

Şarkı Sözleri Selena Gomez 03:47
08

Good For You

Şarkı Sözleri Selena Gomez 03:14
09

Slow Down

Şarkı Sözleri Selena Gomez 03:31
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Türkçe Pop | Hareketli Şarkıları
Yabancı Pop | Hareketli Şarkılar
Aşırı Hareketli Şarkılar
Karadeniz | Hareketli Şarkılar
90'lar | Hareketli Şarkılar
Yaz Şarkıları | Hareketli Şarkılar
Türkçe Rock | Hareketli Şarkılar
2000'ler | Hareketli Şarkılar
70'ler | Hareketli Şarkılar
80'ler | Hareketli Şarkılar
Hareketli Türk Sanat Müziği
Eğlencene Hareket Kat
En Yeniler
Disco Disco
300-500
Enerjiyi Fulle

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı