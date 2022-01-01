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7/24 Dinle Selim Gülgören

Selim Gülgören

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Cennet

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Uyanma Uyu

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Dert (Remix)

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Dert

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Durgun Ateş

... KAPAT
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Albümler

Sokak Kedisi Selim Gülgören

Kıyamet Selim Gülgören

Zaafımsın Selim Gülgören

Hesap Sorar Selim Gülgören

Günlerden Aşk Selim Gülgören

Biraz Farklı Selim Gülgören

Aşkın Tarifi Selim Gülgören

Tarihe Gömdüm Selim Gülgören

İstanbul Bana Dar Selim Gülgören

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