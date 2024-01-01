Bu Gece Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel *** Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel, gel *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece Bu gece *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece Bu gece *** Bu gece *** Bu gece

Yalancı Bahar Hayat sende durmam diyor Her nefeste son geliyor Bildiğin sende kalsın Sen yalancı baharsın Artık senin olmam diyor *** Sen yalancı bir sonbahar Ben sevdalı koca çınar Kaç mevsim benden aldın? Kaç sevda geri verdin? Ruhum sana kanmam diyor *** Hayat sende durmam diyor Her nefeste son geliyor Bildiğin sende kalsın Sen yalancı baharsın Artık senin olmam diyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Oh, gül soldu Zaman doldu Dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Zaman doldu Dönmüyor

Son Arzum Gelse bile son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm *** Senden sonra kalbimi Sevgilere kapadım Ben seninle o günü Bin yıl gibi yaşadım *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Açık gitmez gözlerim Ölsem bile sevgilim Kulaklarımda çınlıyor Beni anlatan sözlerin *** Aşkıma hiç dokunma Bırak öylece kalsın Gerçek sevgi neymiş Bilmeyenler anlasın *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Gelse bile son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm *** Senden sonra kalbimi Sevgilere kapadım Ben seninle o günü Bin yıl gibi yaşadım *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar