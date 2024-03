FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up) Şarkı Sözleri Selin FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Selin FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Selin FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up) FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up) Temmuz ayı masaldı sanki Sonunu göremedik Tuzlu bir rüzgâr saçından esti Gözlerin buldu beni *** Karanlık yüzünü göremedim Sessizce saklardın, yeminlerini Kırmışım güvenini Farkında değildin *** Ah neden bana Güvenmedin? Hep bir umutsuzluk Sardı seni *** İstemeden bizi hapsettin Zehrin böldü rüyayı Kaybettik *** Niye beni Olduğum gibi Kabul edip Sarılıp öpemedin? *** Bence hiç Sevmedin *** Bir ömür Umutsuzluk sarmış seni *** Her mili mimi, tanıyan birine Bakar oldum artık bi’ yabancı gibi Şimdi bi’ de biri gelince yerine Düşünüp dur sokulup da dokununca tenime *** Karanlık yüzümü göremedin Sessizce saklarım yeminlerimi Bırakmadın hiç bende beni Farkında değilsin Beni sen değiştirdin *** Ah neden bana Güvenmedin? Hep bir umutsuzluk Sardı seni *** İstemeden bizi hapsettin Zehrin böldü rüyayı Kaybettik *** Niye beni Olduğum gibi Kabul edip Sarılıp öpemedin? *** Bence hiç Sevmedin Bir ömür Umutsuzluk sarmış seni Tüm Şarkıları