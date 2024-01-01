FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up) Şarkı Sözleri
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Selin
FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up)
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Temmuz ayı masaldı sanki
Sonunu göremedik
Tuzlu bir rüzgâr saçından esti
Gözlerin buldu beni
***
Karanlık yüzünü göremedim
Sessizce saklardın, yeminlerini
Kırmışım güvenini
Farkında değildin
***
Ah neden bana
Güvenmedin?
Hep bir umutsuzluk
Sardı seni
***
İstemeden bizi hapsettin
Zehrin böldü rüyayı
Kaybettik
***
Niye beni
Olduğum gibi
Kabul edip
Sarılıp öpemedin?
***
Bence hiç
Sevmedin
***
Bir ömür
Umutsuzluk sarmış seni
***
Her mili mimi, tanıyan birine
Bakar oldum artık bi’ yabancı gibi
Şimdi bi’ de biri gelince yerine
Düşünüp dur sokulup da dokununca tenime
***
Karanlık yüzümü göremedin
Sessizce saklarım yeminlerimi
Bırakmadın hiç bende beni
Farkında değilsin
Beni sen değiştirdin
***
Ah neden bana
Güvenmedin?
Hep bir umutsuzluk
Sardı seni
***
İstemeden bizi hapsettin
Zehrin böldü rüyayı
Kaybettik
***
Niye beni
Olduğum gibi
Kabul edip
Sarılıp öpemedin?
***
Bence hiç
Sevmedin
Bir ömür
Umutsuzluk sarmış seni