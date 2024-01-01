Temmuz ayı masaldı sanki Sonunu göremedik Tuzlu bir rüzgâr saçından esti Gözlerin buldu beni *** Karanlık yüzünü göremedim Sessizce saklardın, yeminlerini Kırmışım güvenini Farkında değildin *** Ah neden bana Güvenmedin? Hep bir umutsuzluk Sardı seni *** İstemeden bizi hapsettin Zehrin böldü rüyayı Kaybettik *** Niye beni Olduğum gibi Kabul edip Sarılıp öpemedin? *** Bence hiç Sevmedin *** Bir ömür Umutsuzluk sarmış seni *** Her mili mimi, tanıyan birine Bakar oldum artık bi’ yabancı gibi Şimdi bi’ de biri gelince yerine Düşünüp dur sokulup da dokununca tenime *** Karanlık yüzümü göremedin Sessizce saklarım yeminlerimi Bırakmadın hiç bende beni Farkında değilsin Beni sen değiştirdin *** Ah neden bana Güvenmedin? Hep bir umutsuzluk Sardı seni *** İstemeden bizi hapsettin Zehrin böldü rüyayı Kaybettik *** Niye beni Olduğum gibi Kabul edip Sarılıp öpemedin? *** Bence hiç Sevmedin Bir ömür Umutsuzluk sarmış seni