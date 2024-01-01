Aradım defalarca Yanayım yanacaksam Seni bulamayınca Uykudan uyandım Uykudan uyandım *** Ah, ne zaman bitecek bu hüzün, bu keder? Sonu yok mu bunun? Denedik ama kırdın güvenimi Peki, kimdi suçlu? *** Derdin ne kalbimle? Oynadın durdun, ah *** Yavaş yavaş kaçar zaman elimizden *** Ezelden yolumuz uzun Sonunu göremiyoruz Hissettirdin değersiz Ne senle ne sensiz yapamıyorum *** Ezelden yolumuz uzun Sonunu göremiyoruz Hissettirdin değersiz Ne senle ne sensiz yapamıyorum Ezelden yolumuz uzun *** Üşüdüm her geçen gün Ta ki seni unutana kadar Kaldım kendimle yine bi' başıma Uykudan uyandım Uykudan uyandım *** Ah, ne zaman bitecek bu hüzün, bu keder? Sonu yok mu bunun? Denedik ama kırdım güvenini Sanırım bendim suçlu *** Derdinle, kalbinle Oynayıp durdun, ah *** Yavaş yavaş kaçar zaman elimizden *** Ezelden yolumuz uzun Sonunu göremiyoruz Hissettirdin değersiz Ne senle ne sensiz yapamıyorum *** Ezelden yolumuz uzun Sonunu göremiyoruz Hissettirdin değersiz Ne senle ne sensiz yapamıyorum Ezelden yolumuz uzun