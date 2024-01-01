NE SENLE NE SENSİZ Şarkı Sözleri
Selin NE SENLE NE SENSİZ şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Selin NE SENLE NE SENSİZ şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan NE SENLE NE SENSİZ sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aradım defalarca
Yanayım yanacaksam
Seni bulamayınca
Uykudan uyandım
Uykudan uyandım
***
Ah, ne zaman bitecek bu hüzün, bu keder?
Sonu yok mu bunun?
Denedik ama kırdın güvenimi
Peki, kimdi suçlu?
***
Derdin ne kalbimle?
Oynadın durdun, ah
***
Yavaş yavaş kaçar zaman elimizden
***
Ezelden yolumuz uzun
Sonunu göremiyoruz
Hissettirdin değersiz
Ne senle ne sensiz yapamıyorum
***
Ezelden yolumuz uzun
Sonunu göremiyoruz
Hissettirdin değersiz
Ne senle ne sensiz yapamıyorum
Ezelden yolumuz uzun
***
Üşüdüm her geçen gün
Ta ki seni unutana kadar
Kaldım kendimle yine bi' başıma
Uykudan uyandım
Uykudan uyandım
***
Ah, ne zaman bitecek bu hüzün, bu keder?
Sonu yok mu bunun?
Denedik ama kırdım güvenini
Sanırım bendim suçlu
***
Derdinle, kalbinle
Oynayıp durdun, ah
***
Yavaş yavaş kaçar zaman elimizden
***
Ezelden yolumuz uzun
Sonunu göremiyoruz
Hissettirdin değersiz
Ne senle ne sensiz yapamıyorum
***
Ezelden yolumuz uzun
Sonunu göremiyoruz
Hissettirdin değersiz
Ne senle ne sensiz yapamıyorum
Ezelden yolumuz uzun