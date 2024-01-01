Sen ve ben Bambaşka iki ışığın altında Tükenmeden Bu aşkla yapabiliriz aslında *** Dokunabilseydim bir defa Tutabilseydim elini Ah, bir bilsen içimden geçeni *** Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa *** İçimde bitmeyen hisler (bitmeyen hisler) Acısı dinmeyen izler var Yine de gelmeni ister Canımı yakmanı izlerdim *** Dokunabilseydim bir defa Tutabilseydim elini Ah, bir bilsen içimden geçeni *** Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa *** Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa Belki de olabilirdik bu defa