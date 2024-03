Palavra Aynı sözler söylediğin hep boş sözler Kolay sözler Bu her günki sudan sözler boş vaatler Daha neler Artık bitsin sus hiç konuşma Anlamam hiç kendini yorma boşuna *** Belki tatlı, tatlı bu yalanlar Gül kokan rüzgârla nasıl geçermiş gelecek yıllar Yere iner mi gökteki yıldızlar Dinleyemem bunlar hep boş laflar Aşk bitince sözler neye yarar *** Palavra palavra palavra Palavra palavra palavra Palavra palavra palavra Palavra palavra palavra palavra palavra Hepsi palavra inanmam sana *** Ne romantik bu sözleri çok dinledim Çok dinledim Hepinizde aynı taktik aynı yalan Beğenmedim Başlayınca sen susmaz mısın Gülüyorum haline anlamaz mısın *** Belki tatlı tatlı bu yalanlar Gül kokan rüzgârla nasıl geçermiş gelecek yıllar Yere iner mi gökteki yıldızlar Dinleyemem bunlar hep boş laflar Aşk bitince sözler neye yarar *** Palavra palavra palavra Palavra palavra palavra Palavra palavra palavra Palavra palavra palavra palavra palavra Hepsi palavra inanmam sana Palavra palavra palavra *** Palavra palavra palavra Palavra palavra palavra palavra palavra Hepsi palavra inanmam sana

Yalancı Bahar Hayat sende durmam diyor Her nefeste son geliyor Bildiğin sende kalsın Sen yalancı baharsın Artık senin olmam diyor *** Sen yalancı bir sonbahar Ben sevdalı koca çınar Kaç mevsim benden aldın? Kaç sevda geri verdin? Ruhum sana kanmam diyor *** Hayat sende durmam diyor Her nefeste son geliyor Bildiğin sende kalsın Sen yalancı baharsın Artık senin olmam diyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Oh, gül soldu Zaman doldu Dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Zaman doldu Dönmüyor

Son Arzum Gelse bile son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm *** Senden sonra kalbimi Sevgilere kapadım Ben seninle o günü Bin yıl gibi yaşadım *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Açık gitmez gözlerim Ölsem bile sevgilim Kulaklarımda çınlıyor Beni anlatan sözlerin *** Aşkıma hiç dokunma Bırak öylece kalsın Gerçek sevgi neymiş Bilmeyenler anlasın *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Gelse bile son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm *** Senden sonra kalbimi Sevgilere kapadım Ben seninle o günü Bin yıl gibi yaşadım *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar