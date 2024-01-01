Son Arzum Gelse bile son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm *** Senden sonra kalbimi Sevgilere kapadım Ben seninle o günü Bin yıl gibi yaşadım *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Açık gitmez gözlerim Ölsem bile sevgilim Kulaklarımda çınlıyor Beni anlatan sözlerin *** Aşkıma hiç dokunma Bırak öylece kalsın Gerçek sevgi neymiş Bilmeyenler anlasın *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Gelse bile son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm *** Senden sonra kalbimi Sevgilere kapadım Ben seninle o günü Bin yıl gibi yaşadım *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar

Yalancı Bahar Hayat sende durmam diyor Her nefeste son geliyor Bildiğin sende kalsın Sen yalancı baharsın Artık senin olmam diyor *** Sen yalancı bir sonbahar Ben sevdalı koca çınar Kaç mevsim benden aldın? Kaç sevda geri verdin? Ruhum sana kanmam diyor *** Hayat sende durmam diyor Her nefeste son geliyor Bildiğin sende kalsın Sen yalancı baharsın Artık senin olmam diyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Oh, gül soldu Zaman doldu Dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Belki de zaman doldu Sevdiğim dönmüyor *** Söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu Zaman doldu Dönmüyor

Bu Gece Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel *** Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel, gel *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece Bu gece *** Sev, iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni, götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece Bu gece *** Bu gece *** Bu gece