Nostalgia Sessions Şarkı Sözleri
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Gelse bile son günüm
Koluna alsa ölüm
Gözlerimin önünde
Seninle geçen günüm
***
Senden sonra kalbimi
Sevgilere kapadım
Ben seninle o günü
Bin yıl gibi yaşadım
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Açık gitmez gözlerim
Ölsem bile sevgilim
Kulaklarımda çınlıyor
Beni anlatan sözlerin
***
Aşkıma hiç dokunma
Bırak öylece kalsın
Gerçek sevgi neymiş
Bilmeyenler anlasın
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Gelse bile son günüm
Koluna alsa ölüm
Gözlerimin önünde
Seninle geçen günüm
***
Senden sonra kalbimi
Sevgilere kapadım
Ben seninle o günü
Bin yıl gibi yaşadım
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
-
Hayat sende durmam diyor
Her nefeste son geliyor
Bildiğin sende kalsın
Sen yalancı baharsın
Artık senin olmam diyor
***
Sen yalancı bir sonbahar
Ben sevdalı koca çınar
Kaç mevsim benden aldın?
Kaç sevda geri verdin?
Ruhum sana kanmam diyor
***
Hayat sende durmam diyor
Her nefeste son geliyor
Bildiğin sende kalsın
Sen yalancı baharsın
Artık senin olmam diyor
***
Söyle kaç bahar oldu?
Penceremde gül soldu
Belki de zaman doldu
Sevdiğim dönmüyor
***
Söyle kaç bahar oldu?
Penceremde gül soldu
Zaman doldu
Sevdiğim dönmüyor
***
Söyle kaç bahar oldu?
Penceremde gül soldu
Belki de zaman doldu
Sevdiğim dönmüyor
***
Söyle kaç bahar oldu?
Oh, gül soldu
Zaman doldu
Dönmüyor
***
Söyle kaç bahar oldu?
Penceremde gül soldu
Belki de zaman doldu
Sevdiğim dönmüyor
***
Söyle kaç bahar oldu?
Penceremde gül soldu
Zaman doldu
Dönmüyor
-
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel
***
Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz
Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel, gel
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece
Bu gece
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece
Bu gece
***
Bu gece
***
Bu gece
-
Aynı sözler söylediğin hep boş sözler
Kolay sözler
Bu her günki sudan sözler boş vaatler
Daha neler
Artık bitsin sus hiç konuşma
Anlamam hiç kendini yorma boşuna
***
Belki tatlı, tatlı bu yalanlar
Gül kokan rüzgârla nasıl geçermiş gelecek yıllar
Yere iner mi gökteki yıldızlar
Dinleyemem bunlar hep boş laflar
Aşk bitince sözler neye yarar
***
Palavra palavra palavra
Palavra palavra palavra
Palavra palavra palavra
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana
***
Ne romantik bu sözleri çok dinledim
Çok dinledim
Hepinizde aynı taktik aynı yalan
Beğenmedim
Başlayınca sen susmaz mısın
Gülüyorum haline anlamaz mısın
***
Belki tatlı tatlı bu yalanlar
Gül kokan rüzgârla nasıl geçermiş gelecek yıllar
Yere iner mi gökteki yıldızlar
Dinleyemem bunlar hep boş laflar
Aşk bitince sözler neye yarar
***
Palavra palavra palavra
Palavra palavra palavra
Palavra palavra palavra
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana
Palavra palavra palavra
***
Palavra palavra palavra
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana