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7/24 Dinle
Semicenk
Batık Gemi
Türkçe Pop Müzik
15 Parça | 48:43
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01
Batık Gemi
Şarkı Sözleri
Semicenk
04:20
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02
Hangi Yüzüne Konuşacağım
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:37
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03
Kalleş
Şarkı Sözleri
Semicenk
03:45
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04
Kısmetim Kapanmış
Şarkı Sözleri
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04:37
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05
Biz Babadan Böyle Gördük
Şarkı Sözleri
Semicenk
04:43
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06
Masal Gibi
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:43
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07
Mesafe
Şarkı Sözleri
Semicenk
03:51
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08
İlkbaharım Kışa Döndü
Şarkı Sözleri
Semicenk
03:34
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09
Sevecek Sandım
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:45
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10
Geri Dönemedim
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:19
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