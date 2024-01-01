Canın sağ olsun Canın sağ olsun, ben çekerim Kader sağ olsun Kader sağ olsun, ben giderim *** Canın sağ olsun Canın sağ olsun, ben çekerim Kader sağ olsun Kader sağ olsun, ben giderim *** Oldu mu böyle çekip giderken? Canın acımadı mı bi' kere de? Bu şehrin sensiz tadı tuzu yok Canımı al ama bana bakma öyle *** Kaçamadım senden, ölümüm senken Bu hayat ne verdiyse geri aldı Nası' böyle erken, tam "Unuttum" derken Seninle göz göze gelmek de varmış *** Canın sağ olsun Canın sağ olsun, ben çekerim Kader sağ olsun Kader sağ olsun, ben giderim *** Yalan Bana kalan hatıran bile yalan Tamam Peki neydi, söyle, bana kalan? *** Kanar gönlümde senin elinden Bu yara ağlamakla geçmez böyle Dolarsa birden düşme gözümden Cefan da güzeldi seni sevmekten *** Kader değil, düşman gibi Affedilmez günah gibi Seni sevmek kolay değil Boğuldum gözyaşlarımla *** Canın sağ olsun Canın sağ olsun, ben çekerim Kader sağ olsun Kader sağ olsun, ben giderim *** Canın sağ olsun Canın sağ olsun, ben çekerim Kader sağ olsun Kader sağ olsun, ben giderim