Canın Sağ Olsun Şarkı Sözleri
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Canın sağ olsun
Canın sağ olsun, ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun, ben giderim
***
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun, ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun, ben giderim
***
Oldu mu böyle çekip giderken?
Canın acımadı mı bi' kere de?
Bu şehrin sensiz tadı tuzu yok
Canımı al ama bana bakma öyle
***
Kaçamadım senden, ölümüm senken
Bu hayat ne verdiyse geri aldı
Nası' böyle erken, tam "Unuttum" derken
Seninle göz göze gelmek de varmış
***
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun, ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun, ben giderim
***
Yalan
Bana kalan hatıran bile yalan
Tamam
Peki neydi, söyle, bana kalan?
***
Kanar gönlümde senin elinden
Bu yara ağlamakla geçmez böyle
Dolarsa birden düşme gözümden
Cefan da güzeldi seni sevmekten
***
Kader değil, düşman gibi
Affedilmez günah gibi
Seni sevmek kolay değil
Boğuldum gözyaşlarımla
***
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun, ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun, ben giderim
***
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun, ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun, ben giderim