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Fark Ettim

Fark Ettim

Türkçe Pop Müzik

15 Parça | 48:43
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fark Ettim

Şarkı Sözleri Semicenk 02:35
02

Hangi Yüzüne Konuşacağım

Şarkı Sözleri Semicenk 02:37
03

Kalleş

Şarkı Sözleri Semicenk 03:45
04

Kısmetim Kapanmış

Şarkı Sözleri Semicenk 04:37
05

Biz Babadan Böyle Gördük

Şarkı Sözleri Semicenk 04:43
06

Masal Gibi

Şarkı Sözleri Semicenk 02:43
07

Mesafe

Şarkı Sözleri Semicenk 03:51
08

İlkbaharım Kışa Döndü

Şarkı Sözleri Semicenk 03:34
09

Sevecek Sandım

Şarkı Sözleri Semicenk 02:45
10

Geri Dönemedim

Şarkı Sözleri Semicenk 02:19
... KAPAT
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