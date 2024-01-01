Fark Ettim Şarkı Sözleri
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Fark ettim kaybettiğimi
Ama anlatmadım hiç kimselere
Sessizce içime, içime
***
Fark ettim kaybettiğimi
Ama anlatmadım hiç kimselere
Sessizce içime, içime
***
Düştükçe içine kahretti, bağlamak nafile
Sen gittikçe gecelerce, gecelerce
***
Her biri bir diğerinden daha sahte bu yüzlerin
Nasıl rol yapıyor yolu yarılamak için
Üstelik de maskesiz, ha
Hep mi sebepsiz? Nedensiz, değersiz
Zaman bilir ah, acımın eşiği kapına dayanınca
Sorar hesap sana, ne bir kelime etmeye varır dilinde
Ne de yüzüme bakacak cesareti yok o zalimin, of
***
Geremez gerçeğe göğsünü
Gözü yüksekten nası' düşsün?
Seni ner'den bilsin, canı yanmamış hiç
Gidenler gitsin, artık boş ver bitsin
Onun bi' kalbi yok ki
Seni nasıl da sevsin?
***
Fark ettim kaybettiğimi
Ama anlatmadım hiç kimselere
Sessizce içime, içime
***
Fark ettim kaybettiğimi
Ama anlatmadım hiç kimselere
Sessizce içime, içime
***
Düştükçe içine kahretti, bağlamak nafile
Sen gittikçe gecelerce, gecelerce