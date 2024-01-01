Fark ettim kaybettiğimi Ama anlatmadım hiç kimselere Sessizce içime, içime *** Fark ettim kaybettiğimi Ama anlatmadım hiç kimselere Sessizce içime, içime *** Düştükçe içine kahretti, bağlamak nafile Sen gittikçe gecelerce, gecelerce *** Her biri bir diğerinden daha sahte bu yüzlerin Nasıl rol yapıyor yolu yarılamak için Üstelik de maskesiz, ha Hep mi sebepsiz? Nedensiz, değersiz Zaman bilir ah, acımın eşiği kapına dayanınca Sorar hesap sana, ne bir kelime etmeye varır dilinde Ne de yüzüme bakacak cesareti yok o zalimin, of *** Geremez gerçeğe göğsünü Gözü yüksekten nası' düşsün? Seni ner'den bilsin, canı yanmamış hiç Gidenler gitsin, artık boş ver bitsin Onun bi' kalbi yok ki Seni nasıl da sevsin? *** Fark ettim kaybettiğimi Ama anlatmadım hiç kimselere Sessizce içime, içime *** Fark ettim kaybettiğimi Ama anlatmadım hiç kimselere Sessizce içime, içime *** Düştükçe içine kahretti, bağlamak nafile Sen gittikçe gecelerce, gecelerce