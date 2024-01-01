Geri Dönemedim Şarkı Sözleri
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Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Kimilerdi vardı, öyle masum değildi, of
Zararı baştan cana değince gerildi, of
Yaşlar doldu gözlere, gözlerden düştü yine kalplere
Ömrünün yükünü omzuma yaslaman sorun bile değildi
***
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Umut gidenin ardında
Ahım yatar ve kalktığında
Sana sarf edecek çok sözü var
Ama gücü yoktu ki anlamı ne baktığında
***
Ruhum kalmışken paramparça
Zor
Bir anlamı yok
Bir anlamı yok
***
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından