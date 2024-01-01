Geri dönemedim arsızca Kaçtığımdan umarsızca Belki kalamadım aklında Sever gibi yaptığından *** Geri dönemedim arsızca Kaçtığımdan umarsızca Belki kalamadım aklında Sever gibi yaptığından *** Kimilerdi vardı, öyle masum değildi, of Zararı baştan cana değince gerildi, of Yaşlar doldu gözlere, gözlerden düştü yine kalplere Ömrünün yükünü omzuma yaslaman sorun bile değildi *** Geri dönemedim arsızca Kaçtığımdan umarsızca Belki kalamadım aklında Sever gibi yaptığından *** Geri dönemedim arsızca Kaçtığımdan umarsızca Belki kalamadım aklında Sever gibi yaptığından *** Umut gidenin ardında Ahım yatar ve kalktığında Sana sarf edecek çok sözü var Ama gücü yoktu ki anlamı ne baktığında *** Ruhum kalmışken paramparça Zor Bir anlamı yok Bir anlamı yok *** Geri dönemedim arsızca Kaçtığımdan umarsızca Belki kalamadım aklında Sever gibi yaptığından *** Geri dönemedim arsızca Kaçtığımdan umarsızca Belki kalamadım aklında Sever gibi yaptığından