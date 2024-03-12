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Hangi Yüzüne Konuşacağım

Hangi Yüzüne Konuşacağım

15 Bölüm | 48:43
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01

Hangi Yüzüne Konuşacağım

Şarkı Sözleri Semicenk 02:37
02

Kalleş

Şarkı Sözleri Semicenk 03:45
03

Kısmetim Kapanmış

Şarkı Sözleri Semicenk 04:37
04

Biz Babadan Böyle Gördük

Şarkı Sözleri Semicenk 04:43
05

Masal Gibi

Şarkı Sözleri Semicenk 02:43
06

Mesafe

Şarkı Sözleri Semicenk 03:51
07

İlkbaharım Kışa Döndü

Şarkı Sözleri Semicenk 03:34
08

Sevecek Sandım

Şarkı Sözleri Semicenk 02:45
09

Geri Dönemedim

Şarkı Sözleri Semicenk 02:19
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