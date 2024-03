Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et Tanrım çok yaralandım *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım *** Bir rüya, bir nefes, bu dünya boşa ama Gelir ayrılık da tutuşur yakana Söyle hangi söz merhem yarama Artık çok geç beni anla Geri çekilemem asla Ayıplanma yok ki bir fayda Yürürüm kendi yoluma *** Alıştı kalbim kurak Sen yakın da desen bana hep uzak dünya Akrep ve yelkovan zaman Bunlar aklımda yâr olan Geçmişin izleri geri çekilin Söyle kim bilir ki halimi Ateşe atıp kendimi çektim çizgimi Geçtim soğuk mevsimi ya *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım