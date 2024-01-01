Hangi Yüzüne Konuşacağım Bilemedim, hangi yüzüne konuşacağım? Seçemedim ayrılığın adını Değerimi bilmesen de yanar Gel, etme gönlüm böyle yaşanır mı? *** Bilemedim, hangi yüzüne konuşacağım? Seçemedim ayrılığın adını Değerimi bilmesen de yanarım Gel, etme gönlüm böyle yaşanır mı? *** "Tamam..." dedim "...gücüm yeter" Laf anlamaz ve dinlemez Hırs gözlerimde kan ter içinde kaldı Yalnız düştü bu beden Onlar değerini bilmez Her gün ayrı safta bekler Dün yarını düşünürken Geçti günler, bu günler Galiba şimdi uyanıyorum Kendimle başa çıkamıyorum Son vermeye gün saydığım Kaderime hatıranla güveniyorum *** Bilemedim, hangi yüzüne konuşacağım? Seçemedim ayrılığın adını Değerimi bilmesen de yanar Gel, etme gönlüm böyle yaşanır mı? *** Bilemedim, hangi yüzüne konuşacağım? Seçemedim ayrılığın adını Değerimi bilmesen de yanarım Gel, etme gönlüm böyle yaşanır mı?

Sevecek Sandım Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et Tanrım çok yaralandım *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım *** Bir rüya, bir nefes, bu dünya boşa ama Gelir ayrılık da tutuşur yakana Söyle hangi söz merhem yarama Artık çok geç beni anla Geri çekilemem asla Ayıplanma yok ki bir fayda Yürürüm kendi yoluma *** Alıştı kalbim kurak Sen yakın da desen bana hep uzak dünya Akrep ve yelkovan zaman Bunlar aklımda yâr olan Geçmişin izleri geri çekilin Söyle kim bilir ki halimi Ateşe atıp kendimi çektim çizgimi Geçtim soğuk mevsimi ya *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım