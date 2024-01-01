-
Sen miydin sevgilimi çalan?
Anladım ki dostluklar yalan
Sen olamazsın bu canımı acıtan
Beni sırtımdan vuran
***
Ben miydim seni böyle yakan?
Sevdiğine kem gözle bakan
Bilmiyordum onun sen'le olduğunu
Nasıl yaptım sana bunu?
***
Ben onu delice sevmiştim
Gözlerine cennet demiştim
Bir daha hiçbir gülen göze inanmam
Yıkılırım daha iyi
***
Çıkarsızca sevdim ben onu
Böyle mi olacaktı sonu?
Sen de yandın bu aşkta, bak ben de yandım
Hak etmedik biz bunu
***
İlkbaharım kışa döndü o zalimin yüzünden
Dostum, senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden
Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım
Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım
***
İlkbaharım kışa döndü o zalimin yüzünden
Dostum, senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden
Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım
Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım
***
Evet, sen de ben de yandık
Bir şeytanı melek sandık
Bu hayattan bir ders aldık
İki dost biz bize kaldık
***
Bu hayattan bir ders aldık
İki dost biz bize kaldık
Bu hayattan bir ders aldık
İki dost biz bize kaldık
İki dost biz bize kaldık
-
Kolаy unutulur demiştin аmа
Sаnmаm ki silindi kаlbinden ismim
Kolаy unutulur demiştin аmа
Sаnmаm ki silindi kаlbinden ismim
***
Bugün yа dа yаrın gelip kаpımı
Bugün yа dа yаrın gelip kаpımı
Çаlаcаksın diyor аltıncı hissim
Çаlаcаksın diyor аltıncı hissim
***
Aşkın şаiriyim hem de ressаmı
Yаzıp çizdim yere göğe sevdаmı
Durmаdаn kаnаyаn gönül yаrаmı
Sаrаcаksın diyor аltıncı hissim
***
Bаnа hаsretimin sormа yаsını
Ezdirdin yıllаrа sen cаn yoldаşını
Bаnа hаsretimin sormа yаsını
Ezdirdin yıllаrа sen cаn yoldаşını
***
Yollаrınа düşen gurur tаşını
Arаmızа giren gurur tаşını
Kırаcаksın diyor аltıncı hissim
Kırаcаksın diyor аltıncı hissim
***
Aşkın şаiriyim hem de ressаmı
Yаzıp çizdim yere göğe sevdаmı
Durmаdаn kаnаyаn gönül yаrаmı
Sаrаcаksın diyor аltıncı hissim
-
Tertemiz bir aşkla severken seni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Tertemiz bir aşkla severken seni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Aklına getirme düşünme bile
Bir başka gönülde arama beni
Bir başka gönülde arama beni
****
Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin
Ben içinde bir can sen kafesimsin
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Arama arama arama beni bir başka gönülde arama beni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Bir başka gönülde arama beni
***
Öyle bir düğümki çözsen çözülmez
Ortadan ayırıp bölsen bölünmez
Sevgi yürektedir gözle görülmez
Bir başka gönülde arama beni
Bir başka gönülde arama beni
Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin
Beni içinden bir can sen kafesimsin
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Arama arama arama beni
Bir başka gönülde arama beni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Bir başka gönülde arama beni
Tertemiz bir aşkla severken seni
Ne şüphe et benden ne kıskan beni
Aklına getirme düşünme bile
Bir başka gönülde arama beni
Bir başka gönülde arama beni
Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin
Ben içinde bir can sen kafesimsin
Benim tek mekanım tek adresimsin
Bir başka gönülde arama beni
Arama beni
-
İkimiz de seviyorken
Nasıl oldu ayrıldık biz?
Bırak artık bu gururu
Yol yakınken dönmeliyiz
***
İkimiz de seviyorken
Nasıl oldu ayrıldık biz?
Bırak artık bu gururu
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Bu hasrete alışmadan
Unutmaya çalışmadan
Anılarla buluşmadan
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Hatıralar bize yetmez
İnan bu aşk böyle bitmez
Son pişmanlık fayda etmez
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Hatıralar bize yetmez
İnan bu aşk böyle bitmez
Son pişmanlık fayda etmez
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Bu hasrete alışmadan
Unutmaya çalışmadan
Anılarla buluşmadan
Yol yakınken dönmeliyiz
***
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
Dönmeliyiz, dönmeliyiz
Yol yakınken dönmeliyiz
-
Dünya nereye gidiyor
(Sevgi dostluk)
Nasıl nasıl bitiyor
***
İnsanlar birbirini
Nasılda horgörüyor
Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor
***
İnsanlar birbirini
Nasılda horgörüyor
Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor
***
Dünya nereye gidiyor
Dünya nereye gidiyor
***
Kimisi şaşırmış
Kaybetmiş yolunu
Kimisi tükenmiş
Kalmamış umudu
***
Kimisi şaşırmış
Kaybetmiş yolunu
Kimisi tükenmiş
Kalmamış umudu
***
Dünya nereye gidiyor
(Hayret, hayret)
Dünya nereye gidiyor
***
Hayret, hayret
Dünya nereye gidiyor
Hayret, hayret
Dünya nereye gidiyor
***
İnsanlar birbirini
Nasılda horgörüyor
Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor
***
İnsanlar birbirini
Nasılda horgörüyor
Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor
***
Dünya nereye gidiyor
Dünya nereye gidiyor
-
Önce süper stardın
Şimdi mega starsın
Meydan senin ad senin
Hem kral hem sultansın
***
Önce süper stardın
Şimdi mega starsın
Meydan senin ad senin
Hem kral hem sultansın
***
O da senin gibiydi
Sende onlar gibisin
Her şey tıpa tıp aynı
Tıpkı ustan gibisin
***
Sana bu rol yapmalar
Miras kaldı ustandan
At at kuşlarda yesin
Kim ölmüş ki yalandan
***
Sana bu rol yapmalar
Miras kaldı ustandan
At at kuşlarda yesin
Kim ölmüş ki yalandan
***
Bütün arzun dileğin
Yükseldikçe yükselmek
Tek düşüncen başarı
Tek korkunsa yenilmek
***
Bütün arzun dileğin
Yükseldikçe yükselmek
Tek düşüncen başarı
Tek korkunsa yenilmek
***
O da senin gibiydi
Sende onlar gibisin
Her şey tıpa tıp aynı
Tıpkı ustan gibisin
***
Sana bu rol yapmalar
Miras kaldı ustandan
At at kuşlarda yesin
Kim ölmüş ki yalandan
***
Sana bu rol yapmalar
Miras kaldı ustandan
At at kuşlarda yesin
Kim ölmüş ki yalandan
-
Baygın, baygın bakıyorsun
Yüreğimi yakıyorsun
Baygın, baygın bakıyorsun
Yüreğimi yakıyorsun
***
Canıma can katıyorsun
Seni gördüm, neşem geldi
Seni gördüm, neşem geldi
***
Canıma can katıyorsun
Seni gördüm, neşem geldi
Seni gördüm, neşem geldi
***
Sende neşe, mutluluk var
Bakışında başkalık var
Sende neşe, mutluluk var
Bakışında başkalık var
***
Gül yüzünde güzellik var
Seni gördüm, neşem geldi
Seni gördüm, neşem geldi
***
Gül yüzünde başkalık var
Seni gördüm, neşem geldi
Seni gördüm, neşem geldi
***
Güller açar gülüşünle
Hayalin var hep düşümde
Güller açar gülüşünle
Hayalin var hep düşümde
***
Bir şeyler oldu içimde
Seni gördüm, neşem geldi
Seni gördüm, neşem geldi
***
Bir şeyler oldu içimde
Seni gördüm, neşem geldi
Seni gördüm, neşem geldi
***
Sende neşe, mutluluk var
Bakışında başkalık var
Sende neşe, mutluluk var
Bakışında başkalık var
***
Gül yüzünde güzellik var
Seni gördüm, neşem geldi
Seni gördüm, neşem geldi
***
Gül yüzünde güzellik var
Seni gördüm, neşem geldi
Seni gördüm, neşem geldi
-
Susma, konuş benimle
Karar verme zamanı geldi geçiyor
Bu aşk böyle yürümez, böyle devam edemez
Eğer böyle giderse bu aşkın sonu gelmez, ah
***
Seni çok seviyorum, hâlâ anlamıyorsun
Bir gün güldürüyorsan üç gün ağlatıyorsun
Hakkın yok, hakkın yok
Beni böyle ağlatmaya hakkın yok
Beni böyle ağlatmaya hakkın yok
***
Susma, konuş benimle
Haklıyım, biliyorsun, hep susuyorsun
Beni istemiyorsan söyle, çekip gideyim
Kırılmaya gerek yok, ne darılır küserim, ah
***
Seni çok seviyorum, hâlâ anlamıyorsun
Bir gün güldürüyorsan üç gün ağlatıyorsun
Hakkın yok, hakkın yok
Beni böyle ağlatmaya hakkın yok
Beni böyle ağlatmaya hakkın yok
***
Hakkın, hakkın, hakkın yok
Hakkın, hakkın, hakkın yok
-
Bu gece en içten sevinciyle
Gençliğimi, ellerimi uzatıyorum
Bu gece en içten sevinciyle
Gençliğimi, ellerimi uzatıyorum
***
Al, tutsakla işte
Al, tutsakla işte
Vur en kalın zincirleri
Vur kelepçeleri, vur
***
Ben seni çok seviyorum
Sen sevmesen de olur
***
Bu gece yine sensiz
Bu gece yine sensiz
Yine sensiz, yalnızım
***
Bu gece yine sensiz
Bu gece yine sensiz
Yine sensiz, yalnızım
***
Bu gece gençliğimi verse de
Mahkûmluğumu, ellerimi uzatıyorum
Bu gece gençliğimi verse de
Mahkûmluğumu, ellerimi uzatıyorum
***
Al tutsakla işte
Al tutsakla işte
Vur en kalın zincirleri
Vur kelepçeleri, vur
***
Ben seni çok seviyorum
Sen sevmesen de olur
***
Bu gece yine sensiz
Bu gece yine sensiz
Yine sensiz, yalnızım
***
Bu gece yine sensiz
Bu gece yine sensiz
Yine sensiz, yalnızım
***
Vur en kalın zincirleri
Vur kelepçeleri vur
***
Ben seni çok seviyorum
Sen sevmesen de olur
Ben sevmesen de olur
***
Bu gece yine sensiz, yine sensiz
Bu gece yine sensiz
Yine sensiz, yalnızım, yalnızım
-
Kapansın gözlerim artık hayata
Yaşanacak gibi değil bu dünya
Ermedim ömrümce bir gün rahata
Yaşanacak gibi değil bu dünya
***
Kapansın gözlerim artık hayata
Yaşanacak gibi değilsin dünya
Kapansın gözlerim artık hayata
Yaşanacak gibi değilsin dünya
Ermedim ömrümce bir gün rahata
Yaşanacak gibi değilsin dünya
***
Mutluluk uğruna her gün süründüm
Âlemin gözünde düşman göründüm
Bilseydim doğarken hemen ölürdüm
Yaşanacak gibi, ah, değilsin dünya
***
Yüreğim dert dolu, sevgiden uzak
Hayat yolu bana sanki bir tuzak
Yüreğim dert dolu, sevgiden uzak
Hayat yolu bana sanki bir tuzak
Çekilmez inan ki böyle bir hayat
Yaşanacak gibi, ah, değilsin dünya
***
Mutluluk uğruna her gün süründüm
Âlemin gözünde düşman göründüm
Bilseydim doğarken hemen ölürdüm
Yaşanacak gibi, ah, değilsin dünya
***
Yüreğim dert dolu, sevgiden uzak
Hayat yolu bana sanki bir tuzak
Çekilmez inan ki böyle bir hayat
Yaşanacak gibi, gibi değilsin dünya
***
Kapansın gözlerim artık hayata
Yaşanacak gibi değil bu dünya
Ermedim ömrümce bir gün rahata
Yaşanacak gibi değil bu dünya
Yaşanacak gibi değil bu dünya
-
İnsaf, insaf, insaf et sevdiğim
İnsaf, insaf, insaf et sevgilim
***
Gönlüm bir çocuk gibi
Sevip sevilmek ister
Sev de kurtar bu dertten
Bu kadar zulüm yeter
***
Gönlüm bir çocuk gibi
Sevip sevilmek ister
Sev de kurtar bu dertten
Bu kadar zulüm yeter
***
İnsaf et, insaf et aşk dolu yüreğime
Ağlayan gözlerime, çare ol dertlerime
İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim
İnsaf et sevgilim
Çare ol dertlerime
İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim
İnsaf et sevgilim
***
Seni sevdim diye mi
Bütün suçum, günahım?
Karıştı birbirine
Gecelerim, sabahım
***
Seni sevdim diye mi
Bütün suçum günahım?
Karıştı birbirine
Gecelerim, sabahım
***
İnsaf et, insaf et aşk dolu yüreğime
Ağlayan gözlerime, çare ol dertlerime
İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim
İnsaf et sevgilim
Çare ol dertlerime
İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim
İnsaf et sevgilim (insaf, insaf)
İnsaf, insaf et