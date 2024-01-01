Kalleş Güvenmiştim sözlerine İnanmıştım gözlerine Çok pişmanım sevdiğime Çok pişmanım güvendiğime Çok pişmanım sevdiğime Çok pişmanım güvendiğime *** Kalleş sana güven olmaz Sensiz de yaşanmaz Neden beni bırakıp gittin? Böyle mi olacaktık sonunda? Bir temmuz akşamında Neden beni bırakıp gittin? *** Kalleş sana güven olmaz Sensiz de yaşanmaz Neden beni bırakıp gittin? Böyle mi olacaktık sonunda? Bir temmuz akşamında Neden beni bırakıp gittin? *** Güvenmiştim gözlerine İnanmıştım sözlerine Çok pişmanım sеvdiğime Çok pişmanım güvendiğime *** Kalleş sana güven olmaz Sensiz de yaşanmaz Neden beni bırakıp gittin? Böyle mi olacaktık sonunda? Bir temmuz akşamında Neden beni bırakıp gittin? *** Kalleş sana güven olmaz Sensiz de yaşanmaz Neden beni bırakıp gittin? Böyle mi olacaktık sonunda? Bir temmuz akşamında Neden beni bırakıp gittin?

Batık Gemi Batık bir gemiyim aşk limanında "Kader bu" deyip de avutma beni Hasret kapımızı çaldı sonunda Senden son dileğim, unutma beni *** Ayrılık çıktı ama sevda falında Ümit çiçeklerim soldu, soldu dalında Artık başkası var senin kolunda Kadere kahredip söyletme beni *** Çaresiz bıraktın umutlarımı Sabahsız bıraktın yarınlarımı Gözyaşı doldurdun şarkılarımı Kadere kahredip söyletme beni *** Çaresiz bıraktın umutlarımı Sabahsız bıraktın yarınlarımı Gözyaşı doldurdun şarkılarımı Kadere kahredip söyletme beni *** Ayrılık çıktı ama sevda falında Ümit çiçeklerim soldu, soldu dalında Artık başkası var senin kolunda Kadere kahredip söyletmе beni *** Çaresiz bıraktın umutlarımı Sabahsız bıraktın yarınlarımı Gözyaşı doldurdun şarkılarımı Kaderе kahredip söyletme beni *** Çaresiz bıraktın umutlarımı Sabahsız bıraktın yarınlarımı Gözyaşı doldurdun şarkılarımı Kadere kahredip söyletme beni

Eyvah Neye Yarar Sevenin gönlünde umut olmasa Hayal neye yarar, düş neye yarar? Sevilmekten yana bi' şansın yoksa Talih neye yarar, şans neye yarar? Sevilmekten yana kısmetin yoksa Talih neye yarar, şans neye yarar? *** İçine sığmayan efkârın varsa Eyvah neye yarar, ah, neye yarar? Teselli edip de avutmuyorsa Kadeh neye yarar, mey neye yarar? Kadeh neye yarar, mey neye yarar? *** Gönlüm nasır tutmuş bir sabır taşı Yağmura özenmiş gözümün yaşı Kaybettim aşkımla olan savaşı Eyvah neye yarar, ah neye yarar? Kaybettim aşkımla olan savaşı Eyvah neye yarar, ah, neye yarar? *** İçine sığmayan efkârın varsa Eyvah neye yarar, ah, neye yarar? Teselli edip de avutmuyorsa Kadeh neye yarar, mey neye yarar? Kadeh neye yarar, mey neye yarar?

İlkbaharım Kışa Döndü Sen miydin sevgilimi çalan? Anladım ki dostluklar yalan Sen olamazsın bu canımı acıtan Beni sırtımdan vuran *** Ben miydim seni böyle yakan? Sevdiğine kem gözle bakan Bilmiyordum onun sen'le olduğunu Nasıl yaptım sana bunu? *** Ben onu delice sevmiştim Gözlerine cennet demiştim Bir daha hiçbir gülen göze inanmam Yıkılırım daha iyi *** Çıkarsızca sevdim ben onu Böyle mi olacaktı sonu? Sen de yandın bu aşkta, bak ben de yandım Hak etmedik biz bunu *** İlkbaharım kışa döndü o zalimin yüzünden Dostum, senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım *** İlkbaharım kışa döndü o zalimin yüzünden Dostum, senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım *** Evet, sen de ben de yandık Bir şeytanı melek sandık Bu hayattan bir ders aldık İki dost biz bize kaldık *** Bu hayattan bir ders aldık İki dost biz bize kaldık Bu hayattan bir ders aldık İki dost biz bize kaldık İki dost biz bize kaldık

Biz Babadan Böyle Gördük Bilmeyiz hiç yalan dolan Böyle yaşar insan olan Onur olsun bizden kalan Biz babadan böyle gördük Biz babadan böyle gördük *** Başımız dik, alnımız ak Yaşamı hep böyle sürdük Haram yemek günah, yasak Biz babadan böyle gördük *** Başımız dik, alnımız ak Yaşamı hep böyle sürdük Haram yemek günah, yasak Biz babadan böyle gördük *** Bilmeyiz hiç yalan dolan Böyle yaşar insan olan Onur olsun bizden kalan Biz babadan böyle gördük *** Bilmeyiz hiç yalan dolan Böyle yaşar insan olan Onur olsun bizden kalan Biz babadan böyle gördük *** Böyle gördük, böyle gördük Biz babadan böyle gördük Böyle gördük, böyle gördük Biz babadan böyle gördük *** Sevgi kaynar yüreğimiz Bükülmez hiç bileğimiz Kardeşliktir dileğimiz Biz babadan böyle gördük *** Sevgi kaynar yüreğimiz Bükülmez hiç bileğimiz Kardeşliktir dileğimiz Biz babadan böyle gördük *** Bilmeyiz hiç yalan dolan Böyle yaşar insan olan Onur olsun bizden kalan Biz babadan böyle gördük *** Bilmeyiz hiç yalan dolan Böyle yaşar insan olan Onur olsun bizden kalan Biz babadan böyle gördük *** Böyle gördük, böyle gördük Biz babadan böyle gördük Böyle gördük, böyle gördük Biz babadan böyle gördük