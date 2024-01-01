Karışık Kaset Şarkı Sözleri
Semicenk Karışık Kaset şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Semicenk Karışık Kaset şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karışık Kaset sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kısmetim kapanmış sevgiden yana
Gülmüyor ki kader nedense bana
Kısmetim kapanmış sevgiden yana
Gülmüyor ki kader nedense bana
***
Hiç rastladınızmı böyle insana
Söyleyin dostlarım allah aşkına
Hiç rastladınızmı böyle insana
Söyleyin dostlarım Allah aşkına
***
Yıllardır gülmeden mutsuz yaşadım
Gittiğim heryerde sevgi aradım
Mutsuzluk şansımmış şimdi anladım
Üzülmeyin dostlar değmez bu aşka
Mutsuzluk bahtımmış artık anladım
Üzülmeyin dostlar Allah aşkına
***
Talihsizlik sarmış dört bir yanımı
Almıyor ki tanrım dertli canımı
Talihsizlik sarmış dört bir yanımı
Almıyor ki tanrım dertli canımı
Nasıl güldüreyim kara bahtımı
Söyleyin dostlarım Allah aşkına
Nasıl güldüreyim kara bahtımı
Söyleyin dostlarım Allah aşkına
***
Yıllardır gülmeden mutsuz yaşadım
Gittiğim heryerde sevgi aradım
Mutsuzluk bahtımmış şimdi anladım
Üzülmeyin dostlar değmez bu aşka
Mutsuzluk bahtımmış şimdi anladım
Üzülmeyin dostlar değmez bu aşka
-
Batık bir gemiyim aşk limanında
"Kader bu" deyip de avutma beni
Hasret kapımızı çaldı sonunda
Senden son dileğim, unutma beni
***
Ayrılık çıktı ama sevda falında
Ümit çiçeklerim soldu, soldu dalında
Artık başkası var senin kolunda
Kadere kahredip söyletme beni
***
Çaresiz bıraktın umutlarımı
Sabahsız bıraktın yarınlarımı
Gözyaşı doldurdun şarkılarımı
Kadere kahredip söyletme beni
***
Çaresiz bıraktın umutlarımı
Sabahsız bıraktın yarınlarımı
Gözyaşı doldurdun şarkılarımı
Kadere kahredip söyletme beni
***
Ayrılık çıktı ama sevda falında
Ümit çiçeklerim soldu, soldu dalında
Artık başkası var senin kolunda
Kadere kahredip söyletmе beni
***
Çaresiz bıraktın umutlarımı
Sabahsız bıraktın yarınlarımı
Gözyaşı doldurdun şarkılarımı
Kaderе kahredip söyletme beni
***
Çaresiz bıraktın umutlarımı
Sabahsız bıraktın yarınlarımı
Gözyaşı doldurdun şarkılarımı
Kadere kahredip söyletme beni
-
Sevenin gönlünde umut olmasa
Hayal neye yarar, düş neye yarar?
Sevilmekten yana bi' şansın yoksa
Talih neye yarar, şans neye yarar?
Sevilmekten yana kısmetin yoksa
Talih neye yarar, şans neye yarar?
***
İçine sığmayan efkârın varsa
Eyvah neye yarar, ah, neye yarar?
Teselli edip de avutmuyorsa
Kadeh neye yarar, mey neye yarar?
Kadeh neye yarar, mey neye yarar?
***
Gönlüm nasır tutmuş bir sabır taşı
Yağmura özenmiş gözümün yaşı
Kaybettim aşkımla olan savaşı
Eyvah neye yarar, ah neye yarar?
Kaybettim aşkımla olan savaşı
Eyvah neye yarar, ah, neye yarar?
***
İçine sığmayan efkârın varsa
Eyvah neye yarar, ah, neye yarar?
Teselli edip de avutmuyorsa
Kadeh neye yarar, mey neye yarar?
Kadeh neye yarar, mey neye yarar?
-
Sen miydin sevgilimi çalan?
Anladım ki dostluklar yalan
Sen olamazsın bu canımı acıtan
Beni sırtımdan vuran
***
Ben miydim seni böyle yakan?
Sevdiğine kem gözle bakan
Bilmiyordum onun sen'le olduğunu
Nasıl yaptım sana bunu?
***
Ben onu delice sevmiştim
Gözlerine cennet demiştim
Bir daha hiçbir gülen göze inanmam
Yıkılırım daha iyi
***
Çıkarsızca sevdim ben onu
Böyle mi olacaktı sonu?
Sen de yandın bu aşkta, bak ben de yandım
Hak etmedik biz bunu
***
İlkbaharım kışa döndü o zalimin yüzünden
Dostum, senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden
Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım
Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım
***
İlkbaharım kışa döndü o zalimin yüzünden
Dostum, senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden
Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım
Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım
***
Evet, sen de ben de yandık
Bir şeytanı melek sandık
Bu hayattan bir ders aldık
İki dost biz bize kaldık
***
Bu hayattan bir ders aldık
İki dost biz bize kaldık
Bu hayattan bir ders aldık
İki dost biz bize kaldık
İki dost biz bize kaldık
-
Bilmeyiz hiç yalan dolan
Böyle yaşar insan olan
Onur olsun bizden kalan
Biz babadan böyle gördük
Biz babadan böyle gördük
***
Başımız dik, alnımız ak
Yaşamı hep böyle sürdük
Haram yemek günah, yasak
Biz babadan böyle gördük
***
Başımız dik, alnımız ak
Yaşamı hep böyle sürdük
Haram yemek günah, yasak
Biz babadan böyle gördük
***
Bilmeyiz hiç yalan dolan
Böyle yaşar insan olan
Onur olsun bizden kalan
Biz babadan böyle gördük
***
Bilmeyiz hiç yalan dolan
Böyle yaşar insan olan
Onur olsun bizden kalan
Biz babadan böyle gördük
***
Böyle gördük, böyle gördük
Biz babadan böyle gördük
Böyle gördük, böyle gördük
Biz babadan böyle gördük
***
Sevgi kaynar yüreğimiz
Bükülmez hiç bileğimiz
Kardeşliktir dileğimiz
Biz babadan böyle gördük
***
Sevgi kaynar yüreğimiz
Bükülmez hiç bileğimiz
Kardeşliktir dileğimiz
Biz babadan böyle gördük
***
Bilmeyiz hiç yalan dolan
Böyle yaşar insan olan
Onur olsun bizden kalan
Biz babadan böyle gördük
***
Bilmeyiz hiç yalan dolan
Böyle yaşar insan olan
Onur olsun bizden kalan
Biz babadan böyle gördük
***
Böyle gördük, böyle gördük
Biz babadan böyle gördük
Böyle gördük, böyle gördük
Biz babadan böyle gördük
-
Güvenmiştim sözlerine
İnanmıştım gözlerine
Çok pişmanım sevdiğime
Çok pişmanım güvendiğime
Çok pişmanım sevdiğime
Çok pişmanım güvendiğime
***
Kalleş sana güven olmaz
Sensiz de yaşanmaz
Neden beni bırakıp gittin?
Böyle mi olacaktık sonunda?
Bir temmuz akşamında
Neden beni bırakıp gittin?
***
Kalleş sana güven olmaz
Sensiz de yaşanmaz
Neden beni bırakıp gittin?
Böyle mi olacaktık sonunda?
Bir temmuz akşamında
Neden beni bırakıp gittin?
***
Güvenmiştim gözlerine
İnanmıştım sözlerine
Çok pişmanım sеvdiğime
Çok pişmanım güvendiğime
***
Kalleş sana güven olmaz
Sensiz de yaşanmaz
Neden beni bırakıp gittin?
Böyle mi olacaktık sonunda?
Bir temmuz akşamında
Neden beni bırakıp gittin?
***
Kalleş sana güven olmaz
Sensiz de yaşanmaz
Neden beni bırakıp gittin?
Böyle mi olacaktık sonunda?
Bir temmuz akşamında
Neden beni bırakıp gittin?