Masal Gibi Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsan Nefesim olsan *** Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsan Nefesim olsan *** Yağıyor üzerime insafsız yağmur Derdini dök bir daha doldur Sen keyfini çat ben huzursuzum Al kadehi doldur Yak sigaranı vur ciğerine yansın Yandıkça hatırlarsın Sana değerini sebebini anlatsın *** Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsam Nefesim olsan *** Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsan Nefesim olsan *** Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsan Nefesim olsan

Firarım Ben Bir kere değse şu ellerin ellerime Sabır bitmekte Sordular ama varmadım isteyene Zaman geçmekte Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Bak sende aklım Sordular ama varmadım isteyene Ben sende kaldım Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben Dayanamam bu geceye firarım ben *** Çel şu kulun aklını Allah'ım Alıp da kaldırsın beni dağlara Ele rezil olurum vallahi Gelin edecek beni dedim eşe dosta *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Sabır bitmekte Sordular ama varmadım isteyene Zaman geçmekte Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Bak sende aklım Sordular ama varmadım isteyene Ben sende kaldım Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben Dayanamam bu geceye firarım ben *** Çel şu kulun aklını Allah'ım Alıp da kaldırsın beni dağlara Ele rezil olurum vallahi Gelin edecek beni dedim eşe dosta *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben