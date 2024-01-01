Mesafe Şarkı Sözleri
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Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler gerçek oldu mu?
***
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler mevsim oldu mu?
***
Hiç yüzünden darılmak
Her güzel şeye alınmak
Bitik ve mutsuz anılmak
Alın yazımsa, sildim çoktan
***
Peşimden gelirsen
Aşk için direnirsen
Nerede yanlış bilirsen
Çözmeyi düşünürsen
Belki bir gün bulursun
Ama sen onu da unutursun
Boşver, boşver
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Sevdim anlamıyor
***
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler gerçek oldu mu?
***
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler mevsim oldu mu?
***
Hiç yüzünden darılmak
Her güzel şeye alınmak
Bitik ve mutsuz anılmak
Alın yazımsa, sildim çoktan
***
Peşimden gelirsen
Aşk için direnirsen
Nerede yanlış bilirsen
Çözmeyi düşünürsen
Belki bir gün bulursun
Ama sen onu da unutursun
Boşver, boşver
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Sevdim anlamıyor