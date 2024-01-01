Bir zamanlar sevdiğin Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin Tatlı nameler gerçek oldu mu? *** Bir zamanlar sevdiğin Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin Tatlı nameler mevsim oldu mu? *** Hiç yüzünden darılmak Her güzel şeye alınmak Bitik ve mutsuz anılmak Alın yazımsa, sildim çoktan *** Peşimden gelirsen Aşk için direnirsen Nerede yanlış bilirsen Çözmeyi düşünürsen Belki bir gün bulursun Ama sen onu da unutursun Boşver, boşver *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Geldim anlamıyor *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Sevdim anlamıyor *** Bir zamanlar sevdiğin Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin Tatlı nameler gerçek oldu mu? *** Bir zamanlar sevdiğin Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin Tatlı nameler mevsim oldu mu? *** Hiç yüzünden darılmak Her güzel şeye alınmak Bitik ve mutsuz anılmak Alın yazımsa, sildim çoktan *** Peşimden gelirsen Aşk için direnirsen Nerede yanlış bilirsen Çözmeyi düşünürsen Belki bir gün bulursun Ama sen onu da unutursun Boşver, boşver *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Geldim anlamıyor *** Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor İki sohbet aralı, bütün mesafemiz Sevdim anlamıyor