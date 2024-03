Hiç pişman değilim senin olmaktan (senin olmaktan) Hiç pişman değilim beni kırmandan (beni kırmandan) Bir an bıkmadım savaşmaktan (bir adım daha atmaktan) Her an gideceksin sanmaktan (kaçamam yalnızlıktan) *** Hiç pişman değilim senin olmaktan (senin olmaktan) Hiç pişman değilim beni kırmandan (beni kırmandan) Bir an bıkmadım savaşmaktan (bir adım daha atmaktan) Her an gideceksin sanmaktan (kaçamam yalnızlıktan) *** Her şey yalandı, bir can kaldı verecek sana Tövbesi olmayan günahkârdı, yeri dolmayan Hiç sanmıyorum, atar mıydım? Adım adım hatırladım Bir sen vardın, beni bana mahkûm edip bıraktın *** Mum misali rüzgâra sönecek Umutlarımı gömdüm, gördün mü? Bir hayli yorgun düşecek Kanatlarını kırmış özgürlük *** Peşinde bir kuş gibi Daha çok söz var da bi' ruh gibi Varlığın yokluğuna sevgili Dört yanım dertlerle çevrili ama *** Hiç pişman değilim senin olmaktan (senin olmaktan) Hiç pişman değilim beni kırmandan (beni kırmandan) Bir an bıkmadım savaşmaktan (bir adım daha atmaktan) Her an gideceksin sanmaktan (kaçamam yalnızlıktan) *** Hiç pişman değilim senin olmaktan (senin olmaktan) Hiç pişman değilim beni kırmandan (beni kırmandan) Bir an bıkmadım savaşmaktan (bir adım daha atmaktan) Her an gideceksin sanmaktan (kaçamam yalnızlıktan)