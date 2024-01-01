Pişman Değilim Şarkı Sözleri
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Hiç pişman değilim senin olmaktan (senin olmaktan)
Hiç pişman değilim beni kırmandan (beni kırmandan)
Bir an bıkmadım savaşmaktan (bir adım daha atmaktan)
Her an gideceksin sanmaktan (kaçamam yalnızlıktan)
***
Hiç pişman değilim senin olmaktan (senin olmaktan)
Hiç pişman değilim beni kırmandan (beni kırmandan)
Bir an bıkmadım savaşmaktan (bir adım daha atmaktan)
Her an gideceksin sanmaktan (kaçamam yalnızlıktan)
***
Her şey yalandı, bir can kaldı verecek sana
Tövbesi olmayan günahkârdı, yeri dolmayan
Hiç sanmıyorum, atar mıydım? Adım adım hatırladım
Bir sen vardın, beni bana mahkûm edip bıraktın
***
Mum misali rüzgâra sönecek
Umutlarımı gömdüm, gördün mü?
Bir hayli yorgun düşecek
Kanatlarını kırmış özgürlük
***
Peşinde bir kuş gibi
Daha çok söz var da bi' ruh gibi
Varlığın yokluğuna sevgili
Dört yanım dertlerle çevrili ama
***
Hiç pişman değilim senin olmaktan (senin olmaktan)
Hiç pişman değilim beni kırmandan (beni kırmandan)
Bir an bıkmadım savaşmaktan (bir adım daha atmaktan)
Her an gideceksin sanmaktan (kaçamam yalnızlıktan)
***
Hiç pişman değilim senin olmaktan (senin olmaktan)
Hiç pişman değilim beni kırmandan (beni kırmandan)
Bir an bıkmadım savaşmaktan (bir adım daha atmaktan)
Her an gideceksin sanmaktan (kaçamam yalnızlıktan)