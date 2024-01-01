Aşırı Doz Şarkı Sözleri
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Seni de candan bilip sevecek sandım
İçime attıklarım bitecek sabrım
Yitip gidecek ömür ahvaline yandım
Yardım et Tanrım çok yaralandım
***
Seni de candan bilip sevecek sandım
İçime attıklarım bitecek sabrım
Yitip gidecek ömür ahvaline yandım
Yardım et tanrım çok yaralandım
***
Bir rüya, bir nefes, bu dünya boşa ama
Gelir ayrılık da tutuşur yakana
Söyle hangi söz merhem yarama
Artık çok geç beni anla
Geri çekilemem asla
Ayıplanma yok ki bir fayda
Yürürüm kendi yoluma
***
Alıştı kalbim kurak
Sen yakın da desen bana hep uzak dünya
Akrep ve yelkovan zaman
Bunlar aklımda yâr olan
Geçmişin izleri geri çekilin
Söyle kim bilir ki halimi
Ateşe atıp kendimi çektim çizgimi
Geçtim soğuk mevsimi ya
***
Seni de candan bilip sevecek sandım
İçime attıklarım bitecek sabrım
Yitip gidecek ömür ahvaline yandım
Yardım et tanrım çok yaralandım
***
Seni de candan bilip sevecek sandım
İçime attıklarım bitecek sabrım
Yitip gidecek ömür ahvaline yandım
Yardım et tanrım çok yaralandım
-
Yarın da güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksam
Şöyle bi baksam
Canımı yaksan
Öylece kalsan
Nefesim olsan
***
Yarın da güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksam
Şöyle bi baksam
Canımı yaksan
Öylece kalsan
Nefesim olsan
***
Yağıyor üzerime insafsız yağmur
Derdini dök bir daha doldur
Sen keyfini çat ben huzursuzum
Al kadehi doldur
Yak sigaranı vur ciğerine yansın
Yandıkça hatırlarsın
Sana değerini sebebini anlatsın
***
Yarın da güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksam
Şöyle bi baksam
Canımı yaksan
Öylece kalsam
Nefesim olsan
***
Yarın da güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksam
Şöyle bi baksam
Canımı yaksan
Öylece kalsan
Nefesim olsan
***
Yarın da güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksam
Şöyle bi baksam
Canımı yaksan
Öylece kalsan
Nefesim olsan
-
Bilemedim, hangi yüzüne konuşacağım?
Seçemedim ayrılığın adını
Değerimi bilmesen de yanar
Gel, etme gönlüm böyle yaşanır mı?
***
Bilemedim, hangi yüzüne konuşacağım?
Seçemedim ayrılığın adını
Değerimi bilmesen de yanarım
Gel, etme gönlüm böyle yaşanır mı?
***
"Tamam..." dedim "...gücüm yeter"
Laf anlamaz ve dinlemez
Hırs gözlerimde kan ter içinde kaldı
Yalnız düştü bu beden
Onlar değerini bilmez
Her gün ayrı safta bekler
Dün yarını düşünürken
Geçti günler, bu günler
Galiba şimdi uyanıyorum
Kendimle başa çıkamıyorum
Son vermeye gün saydığım
Kaderime hatıranla güveniyorum
***
Bilemedim, hangi yüzüne konuşacağım?
Seçemedim ayrılığın adını
Değerimi bilmesen de yanar
Gel, etme gönlüm böyle yaşanır mı?
***
Bilemedim, hangi yüzüne konuşacağım?
Seçemedim ayrılığın adını
Değerimi bilmesen de yanarım
Gel, etme gönlüm böyle yaşanır mı?