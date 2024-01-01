Sevecek Sandım Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et Tanrım çok yaralandım *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım *** Bir rüya, bir nefes, bu dünya boşa ama Gelir ayrılık da tutuşur yakana Söyle hangi söz merhem yarama Artık çok geç beni anla Geri çekilemem asla Ayıplanma yok ki bir fayda Yürürüm kendi yoluma *** Alıştı kalbim kurak Sen yakın da desen bana hep uzak dünya Akrep ve yelkovan zaman Bunlar aklımda yâr olan Geçmişin izleri geri çekilin Söyle kim bilir ki halimi Ateşe atıp kendimi çektim çizgimi Geçtim soğuk mevsimi ya *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım *** Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım

Masal Gibi Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsan Nefesim olsan *** Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsan Nefesim olsan *** Yağıyor üzerime insafsız yağmur Derdini dök bir daha doldur Sen keyfini çat ben huzursuzum Al kadehi doldur Yak sigaranı vur ciğerine yansın Yandıkça hatırlarsın Sana değerini sebebini anlatsın *** Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsam Nefesim olsan *** Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsan Nefesim olsan *** Yarın da güneş doğacak Ama bende battı çoktan masal gibi Kördüğüm bu halim Çözülmez bin defa da yaksam Şöyle bi baksam Canımı yaksan Öylece kalsan Nefesim olsan