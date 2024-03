Tanrı'm, reva mı görülen? Beni bana harcatıyor bu kader İçimde kalmadı, yine feryadım var *** Nedir izahı hiç düşünemedim Olurunu varsaydım, söylemedim Gidenlerden gidemedim (-dim) *** Tanrı'm, reva mı görülen? Beni bana harcatıyor bu kader İçimde kalmadı, yine feryadım var *** Nedir izahı hiç düşünemedim Olurunu varsaydım, söylemedim Gidenlerden gidemedim *** Zor geliyor Canımı yakıyor Beni her sözünde tekrаr vuruyor (-yor) *** Hiçbi' şeyde gözüm yok artık Bu ara ruhum gerilim hattı Dеğişen her niyettе baydı Sahte dostun ahtı (dostun ahtı) *** Kırıldı kalpler de önemi kalmadı Verilen her sözün tadı bayattı Yıllarım geçti, artık umutlarım da Ayazda kaldı *** Tanrı'm, reva mı görülen? Beni bana harcatıyor bu kader İçimde kalmadı, yine feryadım var *** Nedir izahı hiç düşünemedim Olurunu varsaydım, söylemedim Gidenlerden gidemedim (-dim) *** Tanrı'm, reva mı görülen? Beni bana harcatıyor bu kader İçimde kalmadı, yine feryadım var *** Nedir izahı hiç düşünemedim Olurunu varsaydım, söylemedim Gidenlerden gidemedim (-dim)