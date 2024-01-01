Bahsetme Şarkı Sözleri
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Tanrı'm, reva mı görülen?
Beni bana harcatıyor bu kader
İçimde kalmadı, yine feryadım var
***
Nedir izahı hiç düşünemedim
Olurunu varsaydım, söylemedim
Gidenlerden gidemedim (-dim)
***
Tanrı'm, reva mı görülen?
Beni bana harcatıyor bu kader
İçimde kalmadı, yine feryadım var
***
Nedir izahı hiç düşünemedim
Olurunu varsaydım, söylemedim
Gidenlerden gidemedim
***
Zor geliyor
Canımı yakıyor
Beni her sözünde tekrаr vuruyor (-yor)
***
Hiçbi' şeyde gözüm yok artık
Bu ara ruhum gerilim hattı
Dеğişen her niyettе baydı
Sahte dostun ahtı (dostun ahtı)
***
Kırıldı kalpler de önemi kalmadı
Verilen her sözün tadı bayattı
Yıllarım geçti, artık umutlarım da
Ayazda kaldı
***
Tanrı'm, reva mı görülen?
Beni bana harcatıyor bu kader
İçimde kalmadı, yine feryadım var
***
Nedir izahı hiç düşünemedim
Olurunu varsaydım, söylemedim
Gidenlerden gidemedim (-dim)
***
Tanrı'm, reva mı görülen?
Beni bana harcatıyor bu kader
İçimde kalmadı, yine feryadım var
***
Nedir izahı hiç düşünemedim
Olurunu varsaydım, söylemedim
Gidenlerden gidemedim (-dim)
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