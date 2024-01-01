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Bahsetme Şarkı Sözleri

Semicenk Bahsetme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Semicenk Bahsetme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bahsetme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Semicenk

Semicenk

Bahsetme

  • Tanrım Reva Mı

  • Bahsetme

  • Geç Babam

  • Kalbimin Işığı

  • Selamlama (Akustik)

  • Selamlama

  • Türlü Türlü

  • Bahsetme (Remix)

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